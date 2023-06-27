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Наче зірка Голлівуду: Тіну Кароль у короткій сукні порівняли з Шерон Стоун

27 червня 2023 16:11
9a5ce70d-fece-4e21-72be-1b048283a200 - Валентина Фесенко
Тіну Кароль у спокусливій короткій сукні порівняли з Шерон Стоун
Співачка Тіна Кароль. Фото: instagram.com/tina_karol/
9a5ce70d-fece-4e21-72be-1b048283a200 - Валентина Фесенко

Українська співачка Тіна Кароль поділилася з прихильниками новиною. Зірка увійшла до складу артистів, які обиратимуть переможців культової премії Grammy.

З цієї нагоди артистка виклала спокусливу фотосесію на своїй сторінці в Instagram.

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Кароль похизувалась розкішною фігурою у короткій сукні від бренду Nue та поділилася новиною про те, що стала голосуючим членом американської музичної премії Grammy.

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

A post shared by Tina Karol (@tina_karol)

Прихильники кинулися вітати зірку та засипати компліментами її розкішний образ. А дехто навіть порівняв Кароль з акторкою Шерон Стоун.

 

Фанати порівняли Тіну Кароль з голлівудською зіркою. Скріншот: instagram.com/tina_karol/
Фанати порівняли Тіну Кароль з голлівудською зіркою. Скріншот: instagram.com/tina_karol/
Фанати порівняли Тіну Кароль з голлівудською зіркою. Скріншот: instagram.com/tina_karol/
Фанати порівняли Тіну Кароль з голлівудською зіркою. Скріншот: instagram.com/tina_karol/

Артистка братиме участь у виборі лауреатів престижної премії разом з іншими музикантами. Кароль не єдина українка, яка увійшла до суддівської команди премії. Раніше до неї приєдналася співачка Асія Ахат.

Раніше Тіна Кароль знялась у сміливій фотосесії, яка нагадала відомий образ співачки Мадонни.

Нагадаємо, глянець "ELLE Україна" презентував перший друкований номер в цьому році і другий від початку повномасштабної війни. На обкладинці з’явилась співачка Тіна Кароль.

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