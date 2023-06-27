Тину Кароль в соблазнительном коротком платье сравнили с Шэрон Стоун

Певица Тина Кароль. Фото: instagram.com/tina_karol/

Украинская певица Тина Кароль поделилась с поклонниками новостью. Звезда вошла в состав артистов, выбирающих победителей культовой премии Grammy.

По этому случаю знаменитость выложила соблазнительную фотосессию на своей странице в Instagram.

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Кароль похвасталась роскошной фигурой в коротком платье от бренда Nue и поделилась новостью о том, что стала голосующим членом американской музыкальной премии Grammy.

Подписчики бросились поздарвлять звезду и засыпать комплиментами ее роскошный образ. А некоторые даже сравнили Кароль с актрисой Шэрон Стоун.

Фанаты сравнили Тину Кароль с голливудской звездой. Скриншот: instagram.com/tina_karol/

Фанаты сравнили Тину Кароль с голливудской звездой. Скриншот: instagram.com/tina_karol/

Фанаты сравнили Тину Кароль с голливудской звездой. Скриншот: instagram.com/tina_karol/

Фанаты сравнили Тину Кароль с голливудской звездой. Скриншот: instagram.com/tina_karol/

Артистка примет участие в выборе лауреатов престижной премии вместе с другими музыкантами. Кароль не единственная украинка, вошедшая в судейскую команду премии. Ранее к ней присоединилась певица Асия Ахат.

Ранее Тина Кароль снялась в смелой фотосессии, напомнившей известный образ певицы Мадонны.

Напомним, глянец "ELLE Украина" представил первый печатный номер в этом году и второй с начала полномасштабной войны. На обложке появилась певица Тина Кароль.