Над новим кліпом Тіни Кароль працювали росіяни: соцмережі обурені
П’ятниця - традиційний день прем’єр серед артистів. Співачка Тіна Кароль випустила нову авторську пісню "Honey & Мед". Втім галасу в соцмережах спричинив кліп на неї.
Відео доступне на YouTube-каналі виконавиці.
Про нову пісню Кароль
Вперше у своїй кар’єрі Тіна заспівала двома мовами в одному треку: англійською та українською. Кароль вбачає у цьому особливу місію, а саме культурну експансію української музики до світової аудиторії, таким чином прославляючи сучасну музичну Україну.
Втім, уважливі шанувальники Тіни помітили, що деякі члени команди, які працювали на відеокліпом є громадянами Росії.
Скандал з росіянами
Зйомки відео на пісню "Honey & Мед" проходили у Лос-Анджелесі (Каліфорнія, США). Кліп зняв український режисер Генрі Ліпатов. Він народився в радянській Росії, але виріс в Києві. Після цього заснував власну компанію, світову славу принесли відеороботи з такими артистами, як Емінем, Дженніфер Лопес, 50 Cent, Linkin Park й багатьма іншими.
У своєму дописі Кароль відмітила всіх, хто працював над кліпом. І серед них шанувальники співачки помітили трьох жителів РФ, які за свою роботу скоріш за все отримали гроші від Тіни. Якщо авжеж, не працювали благодійно. Двоє з них з міста Тюмень.
Українські шанувальники обурились фінансуванням Кароль росіян, які живуть в РФ та платять податки. А на ці гроші окупанти, в тому числі, влаштовують ракетні обстріли наших міст.
До речі, прем'єра кліпу Кароль пройшла в криваву масовану ракетну атаку містами України 28 квітня.
Після негативних коментарів, Кароль прибрала росіян з посту та змінила публікацію.
Хто ще працював над піснею Кароль
Міксінг і мастеринг треку робив володар 16 премій "Ґреммі" Джейсен Джошуа. Він працював з такими суперзірками як Бейонсе, Джастін Бібер, Мерая Кері, Джастін Тімберлейк, Jay-Z, Ріанна та іншими.
Над аранжуванням понад чотирьох місяців працювала українська команда музикантів, хоча вокал співачки був записаний з першого дубля. Саундпродюсеркою, авторкою музики та слів є Тіна Кароль.
Нагадаємо, раніше ми писали, що Тіна Кароль з іншими українськими суперзірками виступить у фіналі "Євробачення-2023" в англійському Ліверпулі. Також ми розповідали, що Тіна Кароль завітала на премію видання Billboard у Лос-Анджелесі.