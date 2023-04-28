Над новим кліпом Тіни Кароль працювали росіяни: соцмережі обурені

Співачка Тіна Кароль залучила росіян до роботи. Фото: колаж Новини.LIVE

П’ятниця - традиційний день прем’єр серед артистів. Співачка Тіна Кароль випустила нову авторську пісню "Honey & Мед". Втім галасу в соцмережах спричинив кліп на неї.

Відео доступне на YouTube-каналі виконавиці.

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Про нову пісню Кароль

Вперше у своїй кар’єрі Тіна заспівала двома мовами в одному треку: англійською та українською. Кароль вбачає у цьому особливу місію, а саме культурну експансію української музики до світової аудиторії, таким чином прославляючи сучасну музичну Україну.

Втім, уважливі шанувальники Тіни помітили, що деякі члени команди, які працювали на відеокліпом є громадянами Росії.

Скандал з росіянами

Зйомки відео на пісню "Honey & Мед" проходили у Лос-Анджелесі (Каліфорнія, США). Кліп зняв український режисер Генрі Ліпатов. Він народився в радянській Росії, але виріс в Києві. Після цього заснував власну компанію, світову славу принесли відеороботи з такими артистами, як Емінем, Дженніфер Лопес, 50 Cent, Linkin Park й багатьма іншими.

У своєму дописі Кароль відмітила всіх, хто працював над кліпом. І серед них шанувальники співачки помітили трьох жителів РФ, які за свою роботу скоріш за все отримали гроші від Тіни. Якщо авжеж, не працювали благодійно. Двоє з них з міста Тюмень.

Тіна Кароль відмітила росіян, які працювали над її новим кліпом. Скриншот: Instagram/tina_karol

Один з росіян, який працював над новим кліпом Тіни Кароль. Скриншот: Instagram/ivan_druzhinin

Публікація одного з росіян, який працював над новим кліпом Тіни Кароль. Скриншот: Instagram/mamaevmovie

Українські шанувальники обурились фінансуванням Кароль росіян, які живуть в РФ та платять податки. А на ці гроші окупанти, в тому числі, влаштовують ракетні обстріли наших міст.

До речі, прем'єра кліпу Кароль пройшла в криваву масовану ракетну атаку містами України 28 квітня.

Шанувальники та підписники Кароль обурені співпрацею співачки з росіянами. Скриншот: Instagram/tina_karol

Після негативних коментарів, Кароль прибрала росіян з посту та змінила публікацію.

Тіна Кароль видалила згадку про росіян, які працювали над її новим кліпом. Скриншот: Instagram/tina_karol

Хто ще працював над піснею Кароль

Міксінг і мастеринг треку робив володар 16 премій "Ґреммі" Джейсен Джошуа. Він працював з такими суперзірками як Бейонсе, Джастін Бібер, Мерая Кері, Джастін Тімберлейк, Jay-Z, Ріанна та іншими.

Над аранжуванням понад чотирьох місяців працювала українська команда музикантів, хоча вокал співачки був записаний з першого дубля. Саундпродюсеркою, авторкою музики та слів є Тіна Кароль.

Нагадаємо, раніше ми писали, що Тіна Кароль з іншими українськими суперзірками виступить у фіналі "Євробачення-2023" в англійському Ліверпулі. Також ми розповідали, що Тіна Кароль завітала на премію видання Billboard у Лос-Анджелесі.