Над новым клипом Тины Кароль работали россияне: соцсети возмущены

Певица Тина Кароль привлекла россиян к работе. Фото: коллаж Новини.LIVE

Пятница — традиционный день премьер среди артистов. Певица Тина Кароль выпустила новую авторскую песню "Honey & Мед". Впрочем, шум в соцсетях вызвал клип на нее.

Видео доступно на YouTube-канале исполнительницы.

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О новой песне Кароль

Впервые в своей карьере Тина спела на двух языках в одном треке: английском и украинском. Кароль видит в этом особую миссию, а именно культурную экспансию украинской музыки к мировой аудитории, прославляя таким образом современную музыкальную Украину.

Впрочем, внимательные поклонники Тины заметили, что некоторые члены команды, работавшие на видеоклипе, являются гражданами России.

Скандал с россиянами

Съемки видео на песню "Honey & Мед" проходили в Лос-Анджелесе (Калифорния, США). Клип снял украинский режиссер Генри Липатов. Он родился в советской России, но вырос в Киеве. После этого основал собственную компанию, мировую славу принесли видеоработы с такими артистами как Эминем, Дженнифер Лопес, 50 Cent, Linkin Park и многими другими.

В своем сообщении Кароль отметила всех, кто работал над клипом "Honey & Мед". И среди них поклонники певицы заметили трех жителей РФ, которые за свою работу, скорее всего, получили деньги от Тины. Если, конечно, не работали благотворительно. Двое из них из города Тюмень.

Тина Кароль отметила россиян, работавших над ее новым клипом. Скриншот: Instagram/tina_karol

Один из россиян, работавший над новым клипом Тины Кароль. Скриншот: Instagram/ivan_druzhinin

Публикация одного из россиян, работавшего над новым клипом Тины Кароль. Скриншот: Instagram/mamaevmovie

Украинские поклонники возмутились финансированием Кароль россиян, живущих в РФ и платящих налоги. А на эти деньги оккупанты, в том числе, устраивают ракетные обстрелы наших городов.

Кстати, премьера клипа Кароль состоялась в кровавую массированную ракетную атаку по городам Украины 28 апреля.

Поклонники и подписчики Кароль возмущены сотрудничеством певицы с россиянами. Скриншот: Instagram/tina_karol

После негативных комментариев Кароль убрала россиян из публикации и изменила ее.

Тина Кароль удалила упоминание о россиянах, работавших над ее новым клипом. Скриншот: Instagram/tina_karol

Кто еще работал над песней Кароль

Миксинг и мастеринг трека делал обладатель 16 премий "Грэмми" Джейсен Джошуа. Он работал с такими суперзвездами как Бейонсе, Джастин Бибер, Мэрайя Кэри, Джастин Тимберлейк, Jay-Z, Рианна и другими.

Над аранжировкой более четырех месяцев работала украинская команда музыкантов, хотя вокал певицы был записан с первого дубля. Саундпродюсером, автором музыки и слов является Тина Кароль.

Напомним, ранее мы писали, что Тина Кароль с другими украинскими суперзвездами выступит в финале "Евровидения-2023" в английском Ливерпуле. Также мы рассказывали, что Тина Кароль посетила премию издания Billboard в Лос-Анджелесе.