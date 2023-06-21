Надя Дорофєєва презентувала кліп на пісню, яку написала з бойфрендом Кацуріним

Співачка Надя Дорофєєва (DOROFEEVA). Фото: менеджмент артистки

Шанувальники співачки Наді Дорофєєвої (DOROFEEVA) тривалий час чекали на прем’єру пісні "Кохаю, але не зовсім". Через різні причини артистка відкладала реліз композиції. Одночасно з прем'єрою пісні вийшов кліп на неї.

Він доступний для перегляду на YouTube каналі артистки.

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Нову пісню Надя написала у співавторстві зі своїм бойфрендом, ресторатором Мішею Кацуріним та музичним продюсером Іваном Клименком. Кліп на зворушливий трек зняв режисер Інді Хаїт. Він же працював над відео на композицію "Вотсап".

Фанати Наді вивчили слова нової пісні ще задовго до офіційного релізу. DOROFEEVA вперше співала "Кохаю, але не зовсім" наживо під час всеукраїнського туру "Сенси" на початку року. Користувачі соцмереж зняли під цю пісню вже майже 10 тисяч TikTok відео, які зібрали понад 2,5 мільйони переглядів.

"Відчуваю, що зараз треба писати та випускати такі пісні, які будуть підіймати настрій. Так само як і перезавантажуватись, шукати позитивні емоції, щоб триматися і не з’їхати з глузду від того, що відбувається щодня. Тому я звернулася до своєї позитивної сторони, а на зміну моїм сумним пісням прийшов трек "Кохаю, але не зовсім", — прокоментувала прем’єру Надя Дорофєєва.

Нагадаємо, раніше ми писали, що нову пісню та динамічний кліп на неї презентував колишній чоловік Наді Дорофєєвої, Володимир Дантес. Також ми розповідали, що гурт ONUKA презентував яскравий кліп на пісню-оду воїнам та волонтерам.