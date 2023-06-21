Надя Дорофеева представила клип на песню, которую написала с бойфрендом Кацуриным

Певица Надя Дорофеева (DOROFEEVA). Фото: менеджмент артистки

Поклонники певицы Нади Дорофеевой (DOROFEEVA) долгое время ждали премьеру песни "Кохаю, але не зовсім". По разным причинам артистка откладывала релиз композиции. Одновременно с премьерой песни вышел клип на нее.

Он доступен для просмотра на YouTube канале артистки.

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Новую песню Надя написала в соавторстве со своим бойфрендом, ресторатором Мишей Кацуриным и музыкальным продюсером Иваном Клименко. Клип на трогательный трек снял режиссер Инди Хаит. Он же работал над видео на композицию "Вотсап".

Фанаты Нади выучили слова новой песни еще задолго до официального релиза. DOROFEEVA впервые спела "Кохаю, але не зовсім" вживую во время всеукраинского тура "Сенси" в начале года. Пользователи соцсетей сняли под эту песню уже почти 10 тысяч TikTok видео, которые собрали более 2,5 миллиона просмотров.

"Чувствую, что сейчас нужно писать и выпускать такие песни, которые будут поднимать настроение. Так же, как и перезагружаться, искать положительные эмоции, чтобы держаться и не сойти с ума от того, что происходит каждый день. Поэтому я обратилась к своей позитивной стороне, а на смену моим печальным песням пришел трек "Кохаю, але не зовсім", — прокомментировала премьеру Надя Дорофеева.

Напомним, ранее мы писали, что новую песню и динамический клип на нее презентовал бывший муж Нади Дорофеевой Владимир Дантес. Также мы рассказывали, что группа ONUKA презентовала яркий клип на песню воинам и волонтерам.