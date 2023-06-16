Надя Дорофєєва розповіла про прем'єру нової пісні – Міша Кацурін брав участь

Українська співачка Надя Дорофєєва в своєму кліпі на пісню "Крапають". Фото: скріншот з YouTube

Відома українська співачка, акторка та колишня солістка гурту "Время и Стекло" Надя Дорофєєва розповіла про реліз своєї нової пісні. Популярна артистка розповіла про те, як вона писала новий трек та з ким разом вона це робила.

Відповідну публікацію Надя Дорофєєва розмістила на своїй сторінці в соціальній мережі Instagram.

Читайте також:

"Пісню "вотсап", яку ви вже знаєте , "кохаю, але не зовсім" — яка от от вийде і "зависали" — яка буде наступним релізом — ми писали саме цим складом. На фото талановитий автор і продюсер @vanek.klimenko і мій @misha_katsurin, який якимось чином окрім підприємництва і блогерства має надзвичайний хист до написання пісень. Цим складом зібрались знов, щоб написати нове, погнали", — написала Надя Дорофєєва.

Численні користувачі мережі не змогли пройти повз та почали висловлюватися про нову публікацію української виконавиці. Люди стали порушувати тему весілля, про яке останнім часом говорять в мережі, та залишати свої коментарі під її фотографією.

Яке написання пісень, воопше то у вас сьогодні ВЕСІЛЛЯ

Відчуття, що ЗМІ допомагають в просуванні пісні "не зовсім", бо зараз всі новини лише про тебе

Ми вже зачекалися вашого весілля, пісні потім напишете

Щоб писати разом пісні, не треба було розлучати чоловіка із сім'єю...

Надя, не затягуй так із премʼєрам. Я вже не можу дочекатися пісні "Кохаю але не зовсім" і багато інши. Поки що слухаю концертну версію:))

Коментарі зі сторінки Наді Дорофєєвої. Фото: скріншот з Instagram

Коментарі зі сторінки Наді Дорофєєвої. Фото: скріншот з Instagram

Коментарі зі сторінки Наді Дорофєєвої. Фото: скріншот з Instagram

Коментарі зі сторінки Наді Дорофєєвої. Фото: скріншот з Instagram

Нагадаємо, ми писали про те, що відома українська співачка Надя Дорофєєва показала, як її матір реагує на творчість Міші Кацуріна.

Раніше ми розповідали про те, що співачка Надя Дорофєєва висловилася про прем’єру нової пісні.

Також ми повідомляли про те, що українська артистка Надя Дорофєєва висловилася про підрив Каховської ГЕС.