Надя Дорофєєва вперше розповіла про материнство – чи готова співачка стати мамою

Тренерка шоу "Голос країни" та співачка Надя Дорофєєва у рекламі відомого напою. Фото: Instagram Наді Дорофєєвої

Українська співачка, колишня солістка гурту "Время и Стекло", а також тренерка шоу "Голос країни" Надя Дорофєєва розкрила цікаві подробиці свого життя. Відома виконавиця порушила тему материнства та розповіла, як вона б назвала свого первістка.

Про це Надя Дорофєєва розповіла на інтерв’ю "Нашому Радіо" в Instagram.

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Українська співачка зізналася, що вона готова стати мамою та досить часто думає про вагітність. Такоє вона відверто розповіла, яке ім’я вона б дала своїй першій дитині. Співачці подобається ім’я Марк, але вона не впевнена, що саме так зватиме свою дитину.

Публікація зі сторінки "Нашого Радіо". Фото: скриншот з Instagram

В неї поцікавилися, чи назве вона сина Володимиром (як звали її першого чоловіка), чи Михайлом (ім’я її чоловіка зараз). Втім, Надя Дорофєєва сказала, що вона не даватиме ці два імені своїй першій дитині.

"Якщо чесно, то не так і не так. Це було б ім’я, мені здається, Марк. Ніколи про це не думала, чисто випадково зараз назвала", — зізналася відома українська виконавиця та колишня солістка гурту "Время и Стекло" Надя Дорофєєва.

Особисте життя

Відомо, що не так давно Надя Дорофєєва була у шлюбі з українським співаком Володимиром Дантесом, з яким в неї так і немає дітей.

Надя Дорофєєва та Володимир Дантес на "Ліпсінк Батлі". Фото: скриншот з YouTube

Нещодавно вона вийшла заміж за друга сім’ї, ресторатора Михайла Кацуріна, з яким весілля в неї було таємним.

Надя Дорофєєва та Михайло Кацурін у кліпі "Щоб не було". Фото: скриншот з YouTube

Вся ця історія викликала дуже бурну реакцію з боку українців, які постійно висміюють Надю в мережі. Втім, вона й сама не проти посміятися над цим.

У Михайла є діти від першого шлюбу з Дашею Кацуріною, з якими Надя Дорофєєва проводить весело час разом.

Михайло Кацурін зі своїми дітьми від першого шлюбу. Фото: Instagram Михайла Кацуріна

Що стосується самої співачки, то у неї досі немає дітей. Втім, вона стверджує, що вона повністю готова стати мамою та мріє про це.

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