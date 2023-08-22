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Щаслива Надя Дорофєєва вперше заговорила про материнство

22 серпня 2023 11:18
372f0945-6a06-441a-d62e-d567e6aeb100 - Катерина Крюкова
Надя Дорофєєва вперше розповіла про материнство – чи готова співачка стати мамою
Тренерка шоу "Голос країни" та співачка Надя Дорофєєва у рекламі відомого напою. Фото: Instagram Наді Дорофєєвої
372f0945-6a06-441a-d62e-d567e6aeb100 - Катерина Крюкова

Українська співачка, колишня солістка гурту "Время и Стекло", а також тренерка шоу "Голос країни" Надя Дорофєєва розкрила цікаві подробиці свого життя. Відома виконавиця порушила тему материнства та розповіла, як вона б назвала свого первістка.

Про це Надя Дорофєєва розповіла на інтерв’ю "Нашому Радіо" в Instagram.

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Українська співачка зізналася, що вона готова стати мамою та досить часто думає про вагітність. Такоє вона відверто розповіла, яке ім’я вона б дала своїй першій дитині. Співачці подобається ім’я Марк, але вона не впевнена, що саме так зватиме свою дитину.

Публікація зі сторінки "Нашого Радіо"
Публікація зі сторінки "Нашого Радіо". Фото: скриншот з Instagram

В неї поцікавилися, чи назве вона сина Володимиром (як звали її першого чоловіка), чи Михайлом (ім’я її чоловіка зараз). Втім, Надя Дорофєєва сказала, що вона не даватиме ці два імені своїй першій дитині. 

"Якщо чесно, то не так і не так. Це було б ім’я, мені здається, Марк. Ніколи про це не думала, чисто випадково зараз назвала", — зізналася відома українська виконавиця та колишня солістка гурту "Время и Стекло" Надя Дорофєєва. 

Особисте життя 

Відомо, що не так давно Надя Дорофєєва була у шлюбі з українським співаком Володимиром Дантесом, з яким в неї так і немає дітей.

Надя Дорофеева и Владимир Дантес
Надя Дорофєєва та Володимир Дантес на "Ліпсінк Батлі". Фото: скриншот з YouTube

Нещодавно вона вийшла заміж за друга сім’ї, ресторатора Михайла Кацуріна, з яким весілля в неї було таємним.

Надя Дорофеева и Михаил Кацурин
Надя Дорофєєва та Михайло Кацурін у кліпі "Щоб не було". Фото: скриншот з YouTube
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

A post shared by DOROFEEVA (@nadyadorofeeva)

Вся ця історія викликала дуже бурну реакцію з боку українців, які постійно висміюють Надю в мережі. Втім, вона й сама не проти посміятися над цим. 

У Михайла є діти від першого шлюбу з Дашею Кацуріною, з якими Надя Дорофєєва проводить весело час разом.

Михаил Кацурин со своими детьми от первого брака
Михайло Кацурін зі своїми дітьми від першого шлюбу. Фото: Instagram Михайла Кацуріна 

Що стосується самої співачки, то у неї досі немає дітей. Втім, вона стверджує, що вона повністю готова стати мамою та мріє про це. 

Нагадаємо, ми писали про те, що українська виконавиця Надя Дорофєєва звернулася до військових. 

Раніше ми розповідали про те, що відома українська співачка Надя Дорофєєва повідомила про зйомки нового сезону шоу "Время и Стекло". 

Також ми повідомляли про те, що популярна артистка Надя Дорофєєва розповіла про те, що вона не любить у житті.

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