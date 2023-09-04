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Надя Дорофеева рассказала, как правильно ухаживать за волосами: эффективные советы

4 сентября 2023 12:35
372f0945-6a06-441a-d62e-d567e6aeb100 - Катерина Крюкова
Надя Дорофеева была у врача – что она там делала
Украинская певица Надя Дорофеева в Joice Show. Фото: скриншот с YouTube
372f0945-6a06-441a-d62e-d567e6aeb100 - Катерина Крюкова

Известная украинская певица и тренер вокального шоу "Голос країни" Надя Дорофеева поделилась личным. Популярная артистка показала, как она посетила трихолога, и дала важные рекомендации по поводу того, как правильно ухаживать за своими волосами.

Соответствующее видео Надя Дорофеева разместила на своей официальной странице в Instagram.

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Поход к трихологу

Бывшая солистка группы "Время и Стекло" отметила, что она долго не могла решиться на поход к трихологу, но недавно она это сделала. Впрочем, она не сожалеет о том, что она наконец-то посетила этого врача, ведь та дала важные советы.

Публикация Нади Дорофеевой
Публикация украинской певицы Нади Дорофеевой. Фото: скриншот из Instagram

Надя Дорофеева поделилась также кадрами, где можно увидеть, как она ходила к врачу. На видео артистка показала, как медики проверяли состояние ее волос и кожи головы, и как она общалась с врачом, который дал ей важные советы по уходу.

Как правильно ухаживать за волосами: советы

Прежде всего, Надя Дорофеева утверждает, что не следует ходить без кепок под прямыми солнечными лучами и не оставлять их высыхать естественным путем. Кроме того, в видео можно увидеть, как правильно держать фен в руках и сушить волосы.

Еще украинская певица утверждает, что перед мытьем волос стоит их расчесывать, чтобы они не путались. Надя Дорофеева также подчеркивает, что нужно правильно подбирать девайсы по уходу, а также средства, которыми следует пользоваться.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

A post shared by DOROFEEVA (@nadyadorofeeva)

Также после посещения трихолога артистка советует чаще делать маски для волос, чтобы подкармливать их, а также делать массаж кожи головы, чтобы улучшить рост волос и снять тонус.

Участие в шоу "Голос країни"

Украинская артистка снова приняла участие в вокальном шоу, где она уже раньше была. Там она сидит в кресле судьи и набирает в свою команду молодых талантов. Среди ее коллег в кресле членов жюри можно увидеть певца Артема Пивоварова, солистку группы The Hardkiss Юлию Санину и участника группы Kalush Orchestra КилимМэна.

Новый сезон вокального шоу "Голос країни"
Новый сезон вокального шоу "Голос країни". Фото: скриншот с YouTube

Новый сезон уже стартовал, поэтому Надя Дорофеева вместе с другими звездными тренерами начинает идти к победе, набирая себе в команду молодых исполнителей.

Напомним, мы писали о том, что известная украинская певица Надя Дорофеева впервые заговорила о беременности.

Ранее мы рассказывали о том, что популярная артистка Надя Дорофеева представила новую песню с Максом Барских.

Также мы сообщали о том, что украинская исполнительница Надя Дорофеева рассказала, что она больше всего не любит в жизни.

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