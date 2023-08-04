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Надя Дорофеева ищет в свою команду работника: Позитив отреагировал

4 августа 2023 09:03
6390d463ee2cd-roman-semykin-1.jpg - Роман Семыкин
Роман Семыкин
Редактор
Надя Дорофеева ищет в свою команду работника: Позитив отреагировал
Музыкальные исполнители Надя Дорофеева и Алексей Завгородний (Позитив). Фото: Google
6390d463ee2cd-roman-semykin-1.jpg - Роман Семыкин
Роман Семыкин
Редактор

Певица Надя Дорофеева (DOROFEEVA) предыдущие дни провела в Варшаве. В столице Польши завершились съемки так называемых "слепых прослушиваний" 13-го сезона шоу "Голос країни", в котором артистка является тренером. В Европу Надя поехала со своей командой, среди которых был и пиар-менеджер артистки Тарас Волков. Впрочем, Дорофеева ищет в свою команду нового работника.

Об этом она рассказала в своих Instastories.

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Вакансия в команде Дорофеевой

В лейбле открытого типа Pomitni, с которым сотрудничает Надя, появилась позиция пиар-менеджера. Скорее всего, команда артистки расширяется и о замене Волкова по крайней мере сейчас речь не идет.

Певица Надя Дорофеева. Скриншот: Instagram/nadyadorofeeva

Потенциальные кандидаты должны иметь от трех лет опыта в функциях PR менеджера(-ки)/коммуникационного менеджера(-ки); яркие кейсы реализации медийных и спецпроектов; хорошие навыки проектного менеджмента и умение организовывать работу команды. Также обязательным пунктом является свободное владение английским.

В своих сториз нынешний пиар-менеджер Pomitni опубликовал фото коллеги, которая также поехала в Варшаву, и в шутку дал совет потенциальным кандидатам на вакансию в лейбле.

Скриншот: Instagram/ta.volkov

В комментариях под публикацией вакансии отметился рэпер Позитив (Алексей Завгородний), с которым Надя недавно ездила в тур по Северной Америке. Экс-участник группы "Время и Стекло" отправил мем, с помощью которого намекнул на собственное желанию стать пиар-менеджером Дорофеевой.

Реакция Позитива на вакансию. Скриншот: Instagram/pomitni

Напомним, ранее мы писали, как Надя Дорофеева добиралась в Варшаву на съемки шоу "Голос країни". Также мы рассказывали, что именно Надя не очень любит в своей жизни.

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