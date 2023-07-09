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Стало відомо, що насправді робили Дорофєєва з Кацуріним у столичному ЦНАПі

9 липня 2023 09:31
6390d463ee2cd-roman-semykin-1.jpg - Роман Семикін
Роман Семикін
Редактор
Стало відомо, що насправді робили Дорофєєва з Кацуріним у столичному ЦНАПі
Співачка Надя Дорофєєва (DOROFEEVA) та ресторатор, блогер Міша Кацурін. Фото: Instagram/nadyadorofeeva
6390d463ee2cd-roman-semykin-1.jpg - Роман Семикін
Роман Семикін
Редактор

Напередодні співачку Надю Дорофєєву (DOROFEEVA) та її бойфренда, ресторатора Мішу Кацуріна помітили в одному зі ЦНАПів столиці. В соцмережах одразу ж почали ширитися чутки, що зіркова парочка вирішила зареєструвати свої стосунки. Втім, до держустанови Надя та Міша звернулися з іншої причини. 

Про це у своєму Telegram каналі повідомив шоумен Слава Дьомін. 

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Фотографія, на якій Дорофєєва та Кацурін в компанії держслужбовиці вирішують питання, облетіла всі пабліки та новинні сайти. На тлі чуток про можливе весілля пари це призвело до резонансу. Надя лаконічно прокоментувала новину, мовляв, з коханим вони оформлювали субсидії.

Водночас друг багатьох знаменитостей, Слава Дьомін заявив, що про весілля парочки поки не йдеться. 

"Точно знаю, що саме на цій фотці вони не розписувались, а виписувалась Надя зі спільного будинку Крюківщині, де жила разом з Вовою Дантесом (колишній чоловік Дорофєєвої. — Ред.)", — написав Дьомін. 

Надя Дорофєєва та Міша Кацурін в столичному ЦНАПі. Фото: Instagram/v_solomka

Того ж дня Володимир Дантес з друзями готував шашлик, ймовірно, саме в приватному будинку, в якому він жив з Надею. Згідно зі сторіз, в цій оселі шоумен продовжує жити. Втім, напередодні він шукав квартиру в столиці для себе, своєї коханої, бізнесвумен Даші Кацуріної та її двох дітей, яких та народила від теперішнього бойфренда Дорофєєвої.

Володимир Дантес з друзями. Скриншот: Instagram/vladimirdantes

Нагадаємо, раніше ми писали, що Володимир Дантес відверто висловився про ймовірне весілля колишньої дружини Наді Дорофєєвої. Також ми розповідали, що Дорофєєва презентувала кліп на пісню, яку написала з бойфрендом Кацуріним.

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