Стало відомо, що насправді робили Дорофєєва з Кацуріним у столичному ЦНАПі
Напередодні співачку Надю Дорофєєву (DOROFEEVA) та її бойфренда, ресторатора Мішу Кацуріна помітили в одному зі ЦНАПів столиці. В соцмережах одразу ж почали ширитися чутки, що зіркова парочка вирішила зареєструвати свої стосунки. Втім, до держустанови Надя та Міша звернулися з іншої причини.
Про це у своєму Telegram каналі повідомив шоумен Слава Дьомін.
Що робила зіркова пара в ЦНАПі
Фотографія, на якій Дорофєєва та Кацурін в компанії держслужбовиці вирішують питання, облетіла всі пабліки та новинні сайти. На тлі чуток про можливе весілля пари це призвело до резонансу. Надя лаконічно прокоментувала новину, мовляв, з коханим вони оформлювали субсидії.
Водночас друг багатьох знаменитостей, Слава Дьомін заявив, що про весілля парочки поки не йдеться.
"Точно знаю, що саме на цій фотці вони не розписувались, а виписувалась Надя зі спільного будинку Крюківщині, де жила разом з Вовою Дантесом (колишній чоловік Дорофєєвої. — Ред.)", — написав Дьомін.
Того ж дня Володимир Дантес з друзями готував шашлик, ймовірно, саме в приватному будинку, в якому він жив з Надею. Згідно зі сторіз, в цій оселі шоумен продовжує жити. Втім, напередодні він шукав квартиру в столиці для себе, своєї коханої, бізнесвумен Даші Кацуріної та її двох дітей, яких та народила від теперішнього бойфренда Дорофєєвої.
Нагадаємо, раніше ми писали, що Володимир Дантес відверто висловився про ймовірне весілля колишньої дружини Наді Дорофєєвої. Також ми розповідали, що Дорофєєва презентувала кліп на пісню, яку написала з бойфрендом Кацуріним.