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Надя Дорофеева во второй раз вышла замуж: фото со свадьбы

13 июля 2023 15:20
6390d463ee2cd-roman-semykin-1.jpg - Роман Семыкин
Роман Семыкин
Редактор
Надя Дорофеева во второй раз вышла замуж: фото со свадьбы
Певица Надя Дорофеева (DOROFEEVA) и ресторатор, блогер Миша Кацурин. Фото: Instagram/nadyadorofeeva
6390d463ee2cd-roman-semykin-1.jpg - Роман Семыкин
Роман Семыкин
Редактор

Сплетни и слухи о возможной свадьбе певицы Нади Дорофеевой (DOROFEEVA) и блогера, ресторатора Миши Кацурина оказались правдой. Звездная парочка отыграла тайную свадьбу и обнародовала первые фото и видео.

Публикация доступна в соцсетях Нади и Миши.

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Для торжественной церемонии Надя выбрала платье TG Botanical и фату The Coat. Миша был в черном костюме, белой рубашке, кепке и обычных кедах. Звездная пара не стала рассказывать где и когда сыграла свадьбу. Дорофеева и Кацурин с юмором прокомментировали слухи о свадьбе и самой церемонии.

"Поговаривают, Кацурин и Дорофеева тайно поженились. Не знаем, правда это или нет, но фотки такие в телефонах у нас есть", — написала звездная парочка.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

A post shared by DOROFEEVA (@nadyadorofeeva)

Слухи о свадьбе начали распространяться в середине июня, когда одна из украинских фотографов сообщила, что она накануне делала романтическую фотосессию с участием Нади и Миши в одном из гостиничных номеров.

Для артистов это второй брак. В прошлом году Дорофеева рассталась с шоуменом Владимиром Дантесом, а Кацурин с бизнесвумен Дашей Кацуриной. Кстати, Владимир и Даша также строят отношения. Фактично, знаменитости обменялись партнерами.

На момент написания новости Дантес и Кацурина не поставили свои лайки под публикацией Нади и Миши.

Свадьба Дорофеевой и Кацурина. Скриншот: Instagram звезд

Напомним, ранее мы писали, что Владимир Дантес откровенно высказался о тогда еще вероятной свадьбе бывшей жены Нади Дорофеевой. Также мы рассказывали, что DOROFEEVA представила клип на песню, которую написала с бойфрендом Кацуриным.

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