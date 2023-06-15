Надя Дорофєєва виходить заміж, — фешн-блогер
В мережі ширяться чутки про весілля співачки Наді Дорофєєвої (DOROFEEVA) з ресторатором, блогером Мішею Кацуріним. Про це повідомив фешн-блогер Роман Тимофєєв.
Відповідна публікація з’явилась в його Telegram каналі "Жирним Шрифтом".
Подробиці
За його словами, він чув інформацію, що вже найближчими днями зіркова парочка планує відіграти весілля. Де саме Надя та Міша скажуть бажане "Так", Роман не повідомив.
Користувачі месенджера зазначили в коментарях, що це цілком може бути правдою, бо більшість їхніх друзів повернулися до столиці. В Києві зараз й мама Дорофєєвої, пані Ольга.
Одна з українських фотографинь повідомила, що вона напередодні робила романтичну фотосесію за участі Наді та Міши в одному з готельних номерів. За її словами, Дорофєєва та Кацурін там й досі.
Дорофєєва зустрічається з Кацуріним понад рік. Зіркова парочка разом працює над новими композиціями артистки. Про їхній роман стало відомо одразу ж після оголошення про розлучення Дорофєєвої з шоуменом Володимиром Дантесом.
Одночасно Міша розлучився зі своєю дружиною, бізнесвумен Дашею Кацуріною. З нею зараз зустрічається Володимир Дантес.
Нагадаємо, раніше ми писали, як матір Наді Дорофєєвої реагує на творчість Міші Кацуріна. Також ми розповідали, що Дантес заінтригував тізером нового кліпу з оголеною дівчиною та лисим хлопцем, який багатьом нагадав Мішу Кацуріна.