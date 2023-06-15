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Надя Дорофєєва виходить заміж, — фешн-блогер

15 червня 2023 10:50
6390d463ee2cd-roman-semykin-1.jpg - Роман Семикін
Роман Семикін
Редактор
Надя Дорофєєва виходить заміж, — фешн-блогер
Співачка Надя Дорофєєва (DOROFEEVA) та ресторатор, блогер Міша Кацурін. Фото: Instagram/nadyadorofeeva
6390d463ee2cd-roman-semykin-1.jpg - Роман Семикін
Роман Семикін
Редактор

В мережі ширяться чутки про весілля співачки Наді Дорофєєвої (DOROFEEVA) з ресторатором, блогером Мішею Кацуріним. Про це повідомив фешн-блогер Роман Тимофєєв.

Відповідна публікація з’явилась в його Telegram каналі "Жирним Шрифтом".

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За його словами, він чув інформацію, що вже найближчими днями зіркова парочка планує відіграти весілля. Де саме Надя та Міша скажуть бажане "Так", Роман не повідомив. 

Скриншот: Telegram/GiHi1

Користувачі месенджера зазначили в коментарях, що це цілком може бути правдою, бо більшість їхніх друзів повернулися до столиці. В Києві зараз й мама Дорофєєвої, пані Ольга. 

Одна з українських  фотографинь повідомила, що вона напередодні робила романтичну фотосесію за участі Наді та Міши в одному з готельних номерів. За її словами, Дорофєєва та Кацурін там й досі. 

Скриншот: Telegram/GiHi1

Дорофєєва зустрічається з Кацуріним понад рік. Зіркова парочка разом працює над новими композиціями артистки. Про їхній роман стало відомо одразу ж після оголошення про розлучення Дорофєєвої з шоуменом Володимиром Дантесом.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

A post shared by DOROFEEVA (@nadyadorofeeva)

Одночасно Міша розлучився зі своєю дружиною, бізнесвумен Дашею Кацуріною. З нею зараз зустрічається Володимир Дантес.

Нагадаємо, раніше ми писали, як матір Наді Дорофєєвої реагує на творчість Міші Кацуріна. Також ми розповідали, що Дантес заінтригував тізером нового кліпу з оголеною дівчиною та лисим хлопцем, який багатьом нагадав Мішу Кацуріна.

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