Надя Дорофеева выходит замуж, — фэшн-блогер

Певица Надя Дорофеева (DOROFEEVA) и ресторатор, блогер Миша Кацурин. Фото: Instagram/nadyadorofeeva

В сети ходят слухи о свадьбе певицы Нади Дорофеевой (DOROFEEVA) с ресторатором, блогером Мишей Кацуриным. Об этом сообщил фэшн-блогер Роман Тимофеев.

Соответствующая публикация появилась в его Telegram канале "Жирним Шрифтом".

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По его словам, он слышал информацию, что уже в ближайшие дни звездная парочка планирует отыграть свадьбу. Где именно Надя и Миша скажут желанное "Да", Роман не сообщил.

Скриншот: Telegram/GiHi1

Пользователи мессенджера отметили, что это вполне может быть правдой, потому что большинство их друзей вернулись в столицу. В Киеве сейчас и мама Дорофеевой, пани Ольга.

Одна из украинских фотографов сообщила, что она накануне делала романтическую фотосессию с участием Нади и Миши в одном из гостиничных номеров. По ее словам, Дорофеева и Кацурин там до сих пор.

Скриншот: Telegram/GiHi1

Дорофеева встречается с Кацуриным больше года. Звездная парочка вместе работает над новыми композициями артистки. Об их романе стало известно сразу же после объявления о разводе Дорофеевой с шоуменом Владимиром Дантесом.

Одновременно Миша расстался со своей женой, бизнесвумен Дашей Кацуриной. С ней сейчас встречается Владимир Дантес.

Напомним, ранее мы писали, как мать Нади Дорофеевой реагирует на творчество Миши Кацурин. Также мы рассказывали, что Дантес заинтриговал тизером нового клипа с обнаженной девушкой и лысым парнем, который напомнил многим Мишу Кацурина.