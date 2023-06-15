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Надя Дорофеева выходит замуж, — фэшн-блогер

15 июня 2023 10:50
6390d463ee2cd-roman-semykin-1.jpg - Роман Семыкин
Роман Семыкин
Редактор
Надя Дорофеева выходит замуж, — фэшн-блогер
Певица Надя Дорофеева (DOROFEEVA) и ресторатор, блогер Миша Кацурин. Фото: Instagram/nadyadorofeeva
6390d463ee2cd-roman-semykin-1.jpg - Роман Семыкин
Роман Семыкин
Редактор

В сети ходят слухи о свадьбе певицы Нади Дорофеевой (DOROFEEVA) с ресторатором, блогером Мишей Кацуриным. Об этом сообщил фэшн-блогер Роман Тимофеев.

Соответствующая публикация появилась в его Telegram канале "Жирним Шрифтом".

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Подробности

По его словам, он слышал информацию, что уже в ближайшие дни звездная парочка планирует отыграть свадьбу. Где именно Надя и Миша скажут желанное "Да", Роман не сообщил.

Скриншот: Telegram/GiHi1

Пользователи мессенджера отметили, что это вполне может быть правдой, потому что большинство их друзей вернулись в столицу. В Киеве сейчас и мама Дорофеевой, пани Ольга.

Одна из украинских фотографов сообщила, что она накануне делала романтическую фотосессию с участием Нади и Миши в одном из гостиничных номеров. По ее словам, Дорофеева и Кацурин там до сих пор.

Скриншот: Telegram/GiHi1

Дорофеева встречается с Кацуриным больше года. Звездная парочка вместе работает над новыми композициями артистки. Об их романе стало известно сразу же после объявления о разводе Дорофеевой с шоуменом Владимиром Дантесом.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

A post shared by DOROFEEVA (@nadyadorofeeva)

Одновременно Миша расстался со своей женой, бизнесвумен Дашей Кацуриной. С ней сейчас встречается Владимир Дантес.

Напомним, ранее мы писали, как мать Нади Дорофеевой реагирует на творчество Миши Кацурин. Также мы рассказывали, что Дантес заинтриговал тизером нового клипа с обнаженной девушкой и лысым парнем, который напомнил многим Мишу Кацурина.

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