Надія Матвєєва розповіла про конфлікт з мамою – не сприймала нові стосунки

Українська ведуча Надія Матвєєва на інтерв'ю у Слави Дьоміна. Фото: скриншот з YouTube

Українська телеведуча Надія Матвєєва дала відверте інтерв’ю Славі Дьоміну, де розповіла про конфлікт з найріднішою людиною. Зокрема, ведуча розповіла про свій скандал з мамою через її нові стосунки з коханим, який молодше за неї.

Про це Надія Матвєєва розповіла під час інтерв’ю Славі Дьоміну в YouTube.

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Конфлікт Надії Матвєєвої з мамою

Українська телеведуча зазначила, що її рідні люди й раніше не дуже добре реагували на її нові стосунки. Але саме під час повномасштабної війни через важкий емоційний стан між Надією та її найріднішою людиною виник конфлікт.

Жінка зазначила, що їй дуже соромно за те, що вона посварилася зі своєю мамою саме у такий період життя, коли в мами був дуже важкий емоційний стан. Більш того, Надія зізналася, що її мати не хотіла ані говорити, ані бачити її.

Сім'я української телеведучої Надії Матвєєвої. Фото: СТБ

"Досі соромно, що стався конфлікт із мамою під час війни. На початку ми всією сім'єю зустрілися, і мама була в такому емоційно-важкому стані, що намагалася вплинути на моє особисте життя. Мама не хотіла зі мною говорити, не хотіла мене бачити", — згадала українська ведуча Надія Матвєєва.

Але під час конфлікту з мамою Надія зрозуміла, що вона дуже залежить від неї. За словами телеведучої, в неї дуже тісні стосунки зі своєю мамою, а це не дуже було схоже на здорові стосунки дорослих особистостей. Втім, тоді Надія не дуже це розуміла.

Особисте життя Надії Матвєєвої

Телеведуча була двічі заміжня і має сина від першого шлюбу, а вже у нові стосунки вона вступила неодруженою. Новий коханий Надії не є публічною людиною, але відомо, що він працює в сфері, яка дуже близька до медицини.

В нього є діти, але через повномасштабну війну він ще не познайомив Надію з ними. Чоловік на 20 років молодший за Надію, але якщо раніше для неї така різниця у віці була табу, то зараз вона на це не зважає. За словами ведучої, це виклик як для неї, так і для її нового коханого.

Проблеми з батьком

Раніше Надія Матвєєва розповідала про те, як у дитинстві вона страждала від цькувань рідного батька. За її словами, тато багато пив та багато грошей витрачав на алкоголь, бив маму, сварився з колегами та сусідами.

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