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Ведуча Надія Матвєєва відверто про проблеми з батьком: "Бив маму"

9 серпня 2023 14:25
372f0945-6a06-441a-d62e-d567e6aeb100 - Катерина Крюкова
Надія Матвєєва розповіла про проблеми з батьком – алкоголь руйнує особистість
Українська телеведуча Надія Матвєєва на інтерв'ю Славі Дьоміну. Фото: скриншот з YouTube
372f0945-6a06-441a-d62e-d567e6aeb100 - Катерина Крюкова

Українська телеведуча Надія Матвєєва розповіла про проблеми в своїй сім’ї. Зокрема, відома телеведуча згадала, як її батько, який працював будівельником та зловживав алкогольними напоями, ображав її у маленькому віці.

Відверте інтерв’ю Надія Матвєєва дала Славі Дьоміну в YouTube.

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Сім’я Надії Матвєєвої

Надія Матвєєва народилася у Керчі в Криму, але про свою сім’ю телеведуча не дуже сильно розповідає. Втім, нещодавно вона таки розповіла ведучому Славі Дьоміну про свого батька та про те, з чим в неї асоціюється дитинство, яке проходило з аб’юзом її батька.

Надежда Матвеева в детстве со своими родителями
Ведуча Надія Матвєєва в дитинстві зі своїми батьками. Фото: пресслужба каналу "СТБ"

Коли Надія була ще маленькою, її батько, який працював будівельником, вживав дуже багато алкоголю. За словами Надії, мама не знала, яка зарплата у батька, адже він ці гроші витрачав на алкоголь. Вона згадала, як її матері доводилося брати гроші у бабусі в борг, адже того, що їй давав чоловік, не вистачало. 

Декілька років телеведуча ходила до психотерапевта, в якого лише нещодавно зрозуміла, що її тато її дійсно любив. Вона також згадала, як її батько влаштовував скандали через прості речі. 

Надежда Матвеева в детстве
Українська ведуча Надія Матвєєва у дитинстві. Фото: instagram.com/p/CID-LRBgT0j/?igshid=ef73279reivh

"Важко було це усвідомити в дитинстві, коли тато бив маму. Скандали влаштовувати любив через їжу. Ми з мамою ходили до правоохоронців. А в моменти, коли він був тверезий, я відчувала, що він, як може, любить мене", — згадує Надія Матвєєва.

За її словами, батько завжди казав про те, які в неї красиві подруги, через що вона дуже страждала у підлітковому віці. Але, не дивлячись на це, батько Надії постійно розповідав на роботі про неї.  

Чи підтримувала Надія зв’язок зі своїм батьком?

Телеведуча намагалася спілкуватися зі своїм батьком, але у його різні стани це траплялося по-різному. Вона також згадала й останні роки життя свого батька. 

"Коли були останні його роки, він вискакував на сходову клітину голим, він погрожував сусідам, бив колегу на роботі. Алкоголь руйнує особистість. Він страшно помер, увійшов в запой, стояв на балконі, одягався, впав, кілька днів там пролежав, і потім мамі повідомили, що треба приїхати подивитися", — також стверджує телеведуча.

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