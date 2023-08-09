Надія Матвєєва розповіла про проблеми з батьком – алкоголь руйнує особистість

Українська телеведуча Надія Матвєєва на інтерв'ю Славі Дьоміну. Фото: скриншот з YouTube

Українська телеведуча Надія Матвєєва розповіла про проблеми в своїй сім’ї. Зокрема, відома телеведуча згадала, як її батько, який працював будівельником та зловживав алкогольними напоями, ображав її у маленькому віці.

Відверте інтерв’ю Надія Матвєєва дала Славі Дьоміну в YouTube.

Читайте також:

Сім’я Надії Матвєєвої

Надія Матвєєва народилася у Керчі в Криму, але про свою сім’ю телеведуча не дуже сильно розповідає. Втім, нещодавно вона таки розповіла ведучому Славі Дьоміну про свого батька та про те, з чим в неї асоціюється дитинство, яке проходило з аб’юзом її батька.

Ведуча Надія Матвєєва в дитинстві зі своїми батьками. Фото: пресслужба каналу "СТБ"

Коли Надія була ще маленькою, її батько, який працював будівельником, вживав дуже багато алкоголю. За словами Надії, мама не знала, яка зарплата у батька, адже він ці гроші витрачав на алкоголь. Вона згадала, як її матері доводилося брати гроші у бабусі в борг, адже того, що їй давав чоловік, не вистачало.

Декілька років телеведуча ходила до психотерапевта, в якого лише нещодавно зрозуміла, що її тато її дійсно любив. Вона також згадала, як її батько влаштовував скандали через прості речі.

Українська ведуча Надія Матвєєва у дитинстві. Фото: instagram.com/p/CID-LRBgT0j/?igshid=ef73279reivh

"Важко було це усвідомити в дитинстві, коли тато бив маму. Скандали влаштовувати любив через їжу. Ми з мамою ходили до правоохоронців. А в моменти, коли він був тверезий, я відчувала, що він, як може, любить мене", — згадує Надія Матвєєва.

За її словами, батько завжди казав про те, які в неї красиві подруги, через що вона дуже страждала у підлітковому віці. Але, не дивлячись на це, батько Надії постійно розповідав на роботі про неї.

Чи підтримувала Надія зв’язок зі своїм батьком?

Телеведуча намагалася спілкуватися зі своїм батьком, але у його різні стани це траплялося по-різному. Вона також згадала й останні роки життя свого батька.

"Коли були останні його роки, він вискакував на сходову клітину голим, він погрожував сусідам, бив колегу на роботі. Алкоголь руйнує особистість. Він страшно помер, увійшов в запой, стояв на балконі, одягався, впав, кілька днів там пролежав, і потім мамі повідомили, що треба приїхати подивитися", — також стверджує телеведуча.

Нагадаємо, ми писали про те, що відома українська телеведуча Леся Нікітюк показала, як вона змінилася.

Раніше ми розповідали про те, що українська ведуча Ольга Фреймут звернулася до публіки стосовно свого повернення до України.

Також ми повідомляли про те, що ведуча та акторка Лілія Ребрик показала чуттєві сімейні кадри.