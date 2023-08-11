Надежда Матвеева рассказала о своей жизни в России – ведущая вспомнила себя в Москве

Украинская телеведущая Надежда Матвеева на интервью у Маши Ефросининой. Фото: скриншот с YouTube

Известная украинская телеведущая Надежда Матвеева дала откровенное интервью ведущему Славе Демину. Популярная ведущая откровенно рассказала о своей жизни в Москве и вспомнила, как она приехала туда сразу после окончания школы.

Соответствующее интервью с Надеждой Матвеевой Слава Демин разместил на своем канале в YouTube.

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Первая поездка в Киев

Известно, что украинская телеведущая родилась в городе Керчь в Крыму, где окончила школу. Телеведущая вспомнила, как она впервые приехала в Киев на экскурсию. Также Надежда вспомнила, как по окончании школы произошел взрыв на Чернобыльской АЭС, из-за чего в Киеве было очень опасно.

"В 10-м классе я приезжаю в Киев на экскурсию впервые в жизни, иду в университет, узнаю, как там, и планирую учиться в киевском университете. Поскольку я оканчивала школу в 1986 году, то мы знаем, что 26 апреля случился Чернобыль. Произошла ситуация, когда моей маме все же хватило осторожности как-то осознать, что это опасно, что это радиация", — вспоминает Надежда Матвеева.

Украинская ведущая Надежда Матвеева на интервью у Славы Демина в Киеве. Фото: скриншот с YouTube

Жизнь в Москве

Она рассказала, что в те времена медалистам, сдавшим экзамен на пять баллов, можно было выбирать столицу для обучения. Поэтому Надежда выбрала именно Москву, куда она тоже впервые приехала. К счастью, у нее там была подруга, с которой ей было легче.

"Когда я училась в Москве, когда я начинала разговаривать, как я думала, по-русски, мне говорили: "О, хохлушка". Я это воспринимала как факт. Обиды не было, потому что, пожалуй, за этим словом не было оскорбительных действий", — также вспомнила украинская телеведущая.

Семья Надежды Матвеевой

В интервью Надежда также рассказывала о своей семье, вспоминая свое детство. Известно, что отец постоянно обижал ее и злоупотреблял алкоголем, на который тратил очень много денег.

Украинская ведущая Надежда Матвеева в детстве с родителями. Фото: телеканал "СТБ"

Проблемы у нее были и с мамой, которая не воспринимала ее отношения с парнем, который на 20 лет моложе ее. Надежда Матвеева призналась, что из-за личной жизни у нее с мамой возник конфликт.

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