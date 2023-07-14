Самая богатая актриса в гламурных образах снялась для модного глянца

Актокра Риз Уизерспун. Фото: harpersbazaar.com

Актриса Риз Уизерспун снялась для обложки модного журнала. Звезда примеряла наряды от культовых модных марок в стильной фотосессии.

Об этом пишет Harper's Bazaar.

Читайте также:

Съемки в легендарных брендах

Уизерспун выбрала для фотосессии платья и блузы от Dior, Carolina Herrera, Louis Vuitton и украшения от Tiffany & Co. В интервью Риз сказала, что для нее важно высказать свое мнение о том, что она ощущает.

"Раньше, когда я разводилась, "желтые" СМИ рассказывали людям о том, как я чувствую себя или как я переживаю, и это было совершенно неконтролируемо. Чтобы иметь возможность непосредственно говорить с людьми о том, что происходит в моей жизни, мне нужно уметь говорить своим собственным голосом и не позволять кому-то другому контролировать происходящее", — поделилась актриса.

Актриса Риз Уизерспун. Фото: harpersbazaar.com

Актриса Риз Уизерспун. Фото: harpersbazaar.com

Актриса Риз Уизерспун. Фото: harpersbazaar.com

Актриса Риз Уизерспун. Фото: harpersbazaar.com

Актриса Риз Уизерспун. Фото: harpersbazaar.com

Риз в этом году попала в список актрис, котрые заработывают больше всего. Состояние актрисы Риз Уизерспун оценивается в 440 млн долларов. В 2021 году она продала акции своей компании. Много приносят звезде гонорары за роли на телевидении. За 10 серий "Утреннего шоу" актриса получила 20 миллионов долларов. Кстати, Риз уже занимала первое место в рейтинге 2021 года.

Напомним, певица Селин Дион продолжает битву с неврологическим расстройством. Болезнь помешала ее мировому турне.

Ранее стало известно, что Элтон Джон в прошлом году заработал рекордную сумму за концертный тур почти 600 миллионов долларов. За ним следом следует Эд Ширан со своим туром Divide.