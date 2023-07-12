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Самая богатая среди сестер Кардашьян Кайли Дженнер показала себя в старости: ее реакция

12 июля 2023 07:58
6390d463ee2cd-roman-semykin-1.jpg - Роман Семыкин
Роман Семыкин
Редактор
Самая богатая среди сестер Кардашьян Кайли Дженнер показала себя в старости: ее реакция
Светская львица и бизнесвумен Кайли Дженнер. Фото: Instagram/kyliejenner
6390d463ee2cd-roman-semykin-1.jpg - Роман Семыкин
Роман Семыкин
Редактор

Знаменитости часто используют фильтры в соцсетях, чтобы выглядеть на все 100 процентов. Впрочем, иногда бывают исключения. В сети в тренде фильтр старения, и им уже воспользовались некоторые звезды. Среди них актер, музыкант Джаред Лето и звезда реалити-шоу "Семейка Кардашьян", бизнесвумен Кайли Дженнер. Последняя опубликовала видео в соцсети, которое уже набрало 60 млн просмотров и оживленные обсуждения в комментариях.

Ролик доступен для просмотра в TikTok Дженнер.

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Самая молодая среди сестер Кардашьян первой в звездной семье решила примерить фильтр старения. 25-летняя Кайли показала, как она, по мнению разработчиков, будет смотреться в далеком будущем.

На видео Дженнер была немногословна. Она заявила, что ей не нравится собственное изображение в старости. В комментариях, как всегда, понеслось: кто-то оценил юмор и самоиронию миллиардерши, а кто-то начал хейтить светскую львицу, мол, ей не следует жаловаться. По мнению пользователей соцсетей, Кайли сделала уже не одну пластическую операцию и с ее финансовыми возможностями сможет сохранить молодой вид еще много лет.

Вдвое старше Кайли, 51-летний музыкант и актер Джаред Лето также поделился с поклонниками видео с использованием фильтра старения. Поклонники "вечно" молодой звезды отметили в комментариях, что так он будет выглядеть в 100 лет.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Posted by JARED LETO (@jaredleto)

Напомним, ранее мы писали, что Кайли Дженнер приобрела кухонный сервиз украинского бренда. Также мы рассказывали, что Кайли Дженнер потеряла титул самой популярной женщины в Instagram.

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