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Самая богатая в семье Кардашьян: кого из сестер Forbs назвал миллиардершей

3 июня 2023 18:42
9a5ce70d-fece-4e21-72be-1b048283a200 - Валентина Фесенко
Кардашьян: кого из сестер Forbs признал миллиардершей
Сестры Кардшьян. Фото: instagram.com/kimkardashian/
9a5ce70d-fece-4e21-72be-1b048283a200 - Валентина Фесенко

Сестры Кардашьян всегда умели зарабатывать большие деньги. В этом году Forbes определил, кто в семье звезд реалити-шоу самый богатый.

Об этом пишет New York Post.

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Деньги от одежды и косметики

В 2023 году сестра Ким Кардашьян Кайли заняла 38 место в рейтинге самых богатых женщин, имея $680 миллионов. Ким опередила младшую сестру поднявшись на 21 место с состоянием в $1.2 миллиарда.

Ранее Forbes признал Кайли самой молодой женщиной-миллиардером. Кайли Дженнер основала собственную линию косметики в 2015 году. Девушка инвестировала 250 тысяч долларов, которые заработала, работая моделью. В январе 2020 года она продала 51% акций компании.

Кстати, Ким Кардашьян тоже потеряла часть прибыли в прошлом году. В 2022 году она имела $1.8 миллиарда. Большинство ее прибыли от линии одежды и косметики, у которых звезда.

В прошлом году Рианна стала самой молодой миллиардершей. На этот раз певица на 20-м месте рейтинга Forbes, заработав за 2022 год $1.4 миллиарда. Также Рианну признали самой богатой женщиной в музыкальной индустрии, на втором месте Тейлор Свифт, заработавшая $740 миллионов.

Ранее обнародовали список более все зарабатывающих актрис. В этом году первое место заняла "Блондинка в законе" Риз Уизерспун.

Напомним, Элтон Джон в прошлом году заработал рекордную сумму за концертный тур, почти 600 миллионов долларов. За ним следует Эд Ширан со своим туром Divide.

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