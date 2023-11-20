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Найбільша інвестиція мого життя — Тіна Кароль ніжно привітала сина з днем народження

20 листопада 2023 11:56
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Самая большая инвестиция моей жизни — Тина Кароль нежно поздравила сына с днем рождения
Співачка Тіна Кароль з сином. Фото: instagram.com/tina_karol/
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Нещодавно син співачки Тіни Кароль Веніамін відсвяткував день народження. Хлопцю виповнилося 15 років, і його зіркова мама написала ніжне привітання.

Тіна Кароль поділилася кадрами з нещодавньої фотосесії у соцмережі.

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Співачка Тіна Кароль відзначила день народження сина кадрами з сімейної фотосесії. Зірка не жаліла ніжних слів та звернулася до майбутніх невісток.

"Кожна мати покладає всі надії на своїх дітей, і я — не виключення. Все найкраще, що маю і можу, вкладаю в тебе. Ти — найбільша інвестиція мого життя, такий дорослий, вже 15! Як тебе комусь віддати згодом. Ох, дівчата. Стережіться свекрухи. Любий та єдиний", — прокоментувала кадри з сином Кароль.

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

A post shared by Tina Karol (@tina_karol)

Підписники теж почали вітати сина співачки і зазначили його схожість з покійним батьком Євгеном Огіром.

"Вам вдалося виховати гарного чоловіка, як де швидко час летить...Він увібрав в себе всі самі кращі риси характеру, притаманні своїм батькам і видно, що в нього велике, добре серце!"

"Який гарний у вас син, чоловік би гордився ним, колись ви були його опорою, а ще трохи і він стане вашою"

"Ніколи не сказал б, що це мама і син, як би не знала. Тіна виглядає, як дівчинка", — коментуюь фоловери.

Тіна Кароль виховує 15-річного сина Веніаміна, який мешкає у Великій Британії із 7-річного віку. Зірка раніше повідомила, що піклується про сина українська родина.

Нагадаємо, Тіна Кароль заінтригувала українців кадрами зі зйомок кліпу.

Раніше Тіна Кароль здивувала підписників сміливою фотосесією без мейкапу та спіднього.

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