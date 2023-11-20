Самая большая инвестиция моей жизни — Тина Кароль нежно поздравила сына с днем рождения

Співачка Тіна Кароль з сином. Фото: instagram.com/tina_karol/

Нещодавно син співачки Тіни Кароль Веніамін відсвяткував день народження. Хлопцю виповнилося 15 років, і його зіркова мама написала ніжне привітання.

Тіна Кароль поділилася кадрами з нещодавньої фотосесії у соцмережі.

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Співачка Тіна Кароль відзначила день народження сина кадрами з сімейної фотосесії. Зірка не жаліла ніжних слів та звернулася до майбутніх невісток.

"Кожна мати покладає всі надії на своїх дітей, і я — не виключення. Все найкраще, що маю і можу, вкладаю в тебе. Ти — найбільша інвестиція мого життя, такий дорослий, вже 15! Як тебе комусь віддати згодом. Ох, дівчата. Стережіться свекрухи. Любий та єдиний", — прокоментувала кадри з сином Кароль.

Підписники теж почали вітати сина співачки і зазначили його схожість з покійним батьком Євгеном Огіром.

"Вам вдалося виховати гарного чоловіка, як де швидко час летить...Він увібрав в себе всі самі кращі риси характеру, притаманні своїм батькам і видно, що в нього велике, добре серце!"

"Який гарний у вас син, чоловік би гордився ним, колись ви були його опорою, а ще трохи і він стане вашою"

"Ніколи не сказал б, що це мама і син, як би не знала. Тіна виглядає, як дівчинка", — коментуюь фоловери.

Тіна Кароль виховує 15-річного сина Веніаміна, який мешкає у Великій Британії із 7-річного віку. Зірка раніше повідомила, що піклується про сина українська родина.

Нагадаємо, Тіна Кароль заінтригувала українців кадрами зі зйомок кліпу.

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