Самая большая инвестиция моей жизни — Тина Кароль нежно поздравила сына с днем рождения

Певица Тина Кароль с сыном. Фото: instagram.com/tina_karol/

Недавно сын певицы Тины Кароль Вениамин отметил день рождения. Парню исполнилось 15 лет, и его звездная мама написала нежное поздравление.

Тина Кароль поделилась кадрами недавней фотосессии в соцсети.

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Певица Тина Кароль отметила день рождения сына кадрами из семейной фотосессии. Звезда не жалела нежных слов и обратилась к будущим невесткам.

"Каждая мать возлагает все надежды на своих детей, и я — не исключение. Все лучшее, что имею и могу, вкладываю в тебя. Ты — самая большая инвестиция моей жизни, такой взрослый, уже 15! Как тебя кому-то отдать впоследствии. Ох, девушки. Остерегайтесь свекрови. Дорогой и единственный", — прокомментировала кадры с сыном Кароль.

Подписчики тоже начали поздравлять сына певицы и отметили его сходство с покойным отцом Евгением Огиром.

"Вам удалось воспитать хорошего мужчину, как же быстро время летит...Он вобрал в себя все самые лучшие черты характера, присущие своим родителям и видно, что у него большое, доброе сердце!".

"Какой хороший у вас сын, муж бы гордился им, когда-то вы были его опорой, а еще немного и он станет вашей".

"Никогда не сказала бы, что это мама и сын, если бы ни знала. Тина выглядит, как девочка", — комментируют фоловеры.

Тина Кароль воспитывает 15-летнего сына Вениамина, проживающего в Великобритании с 7-летнего возраста. Звезда ранее сообщила, что заботится о сыне украинская семья.

Напомним, Тина Кароль заинтриговала украинцев кадрами со съемки клипа.

Ранее Тина Кароль удивила подписчиков смелой фотосессией без макияжа и нижнего белья.