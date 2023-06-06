Терминатор Арнольд Шварценеггер рассказал об измене

Арнольд Шварценеггер. Фото: Reuters

Актер Арнольд Шварценеггер признается, что не смотря на то, что любит своего внебрачного сына, ему стыдно за свою измену. Актер не хотел причинять боль экс-жене Марии Шрайвер.

Об этом пишет Daily Mail.

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Арнольд Шварценеггер во время своего недавнего интервью вспомнил скандальную историю, стоившую ему счастливой семьи. Звезда боевиков много лет имел связь с горничной, от которой у него родился внебрачный сын. Сейчас актер и парень поддерживают близкие отношения.

Внебрачный сын Арнольда Шварценеггера. Фото: Reuters

"Каждый раз, когда говорю об этом, рана как будто снова начинает болеть. Я нанес из-за своей ошибки немалую боль своей семье, — делится актер в интервью. — Мария страдала, дети, Джозеф, его мама — все, я буду жить с этим до конца жизни. Люди будут помнить мой успех, но и неудачи тоже. Измена — это самая большая из них" .

По словам Шварценеггера, он гордится своим внебрачным сыном Джозефом Баеной.

"Я видел, как Джозеф стал прекрасным человеком, невероятным мужчиной, я им горжусь, очень рад за него. Я поступил неправильно. Но не хочу, чтобы Джозеф чувствовал себя словно нежеланным в этом мире, потому что это не так. Я люблю его. Он стал незаурядной личностью. Я очень счастлив, что даже несмотря на эту печальную историю нам удалось хорошо воспитать детей", — рассказал актер.

Напомним, в Вене прошел международный саммит голливудского актера, политика, бывшего губернатора американского штата Калифорния Арнольда Шварценеггера. На Austrian World Summit 75-летний Арни пригласил украинскую группу Kalush Orchestra.

Ранее стало известно, что в рамках промокампании нового сериала Fubar от стриминговой компании Netflix американский актер и политик Арнольд Шварценеггер высказался относительно своего коллеги, Брюса Уиллиса. Из-за неизлечимой болезни тот завершил карьеру и почти не выходит из дома.