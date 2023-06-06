Ми в соцмережах:

Киев Одесса Харьков Львов
Ua

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации
Главная arrow Шоу-бизнес arrow Самая большая ошибка: Арнольд Шварценеггер вспомнил свою супружескую измену arrow

Самая большая ошибка: Арнольд Шварценеггер вспомнил свою супружескую измену

6 июня 2023 12:59
9a5ce70d-fece-4e21-72be-1b048283a200 - Валентина Фесенко
Терминатор Арнольд Шварценеггер рассказал об измене
Арнольд Шварценеггер. Фото: Reuters
9a5ce70d-fece-4e21-72be-1b048283a200 - Валентина Фесенко

Актер Арнольд Шварценеггер признается, что не смотря на то, что любит своего внебрачного сына, ему стыдно за свою измену. Актер не хотел причинять боль экс-жене Марии Шрайвер.

Об этом пишет Daily Mail.

Читайте также:

Арнольд Шварценеггер во время своего недавнего интервью вспомнил скандальную историю, стоившую ему счастливой семьи. Звезда боевиков много лет имел связь с горничной, от которой у него родился внебрачный сын. Сейчас актер и парень поддерживают близкие отношения.

 

Внебрачный сын Арнольда Шварценеггера. Фото: Reuters

"Каждый раз, когда говорю об этом, рана как будто снова начинает болеть. Я нанес из-за своей ошибки немалую боль своей семье, — делится актер в интервью. — Мария страдала, дети, Джозеф, его мама — все, я буду жить с этим до конца жизни. Люди будут помнить мой успех, но и неудачи тоже. Измена — это самая большая из них" .

По словам Шварценеггера, он гордится своим внебрачным сыном Джозефом Баеной.

"Я видел, как Джозеф стал прекрасным человеком, невероятным мужчиной, я им горжусь, очень рад за него. Я поступил неправильно. Но не хочу, чтобы Джозеф чувствовал себя словно нежеланным в этом мире, потому что это не так. Я люблю его. Он стал незаурядной личностью. Я очень счастлив, что даже несмотря на эту печальную историю нам удалось хорошо воспитать детей", — рассказал актер.

Напомним, в Вене прошел международный саммит голливудского актера, политика, бывшего губернатора американского штата Калифорния Арнольда Шварценеггера. На Austrian World Summit 75-летний Арни пригласил украинскую группу Kalush Orchestra.

Ранее стало известно, что в рамках промокампании нового сериала Fubar от стриминговой компании Netflix американский актер и политик Арнольд Шварценеггер высказался относительно своего коллеги, Брюса Уиллиса. Из-за неизлечимой болезни тот завершил карьеру и почти не выходит из дома.

Популярные новости

Все Новости Статьи Видео
обновлено:

17:52 Как привлечь богатство? Топ-10 сильнейших молитв на деньги

Новость с видео

18:28 Приснились змеи? О чем предупреждает такой сон: значение и толкование

Новость с фото

16:15 К чему снится кровь: значение и толкование сна

22:25Когда можно отказаться от получения повестки: разъяснение юриста

06:10 Новые тарифы на электричество: малоимущие и миллионеры будут платить единую цену

Читайте наш Telegram. Подписывайтесь на наш канал!

Новость с видео

17:36 Повестка — после предъявления паспорта: могут ли военные проверять документы

22:10 Нацкомиссия повысила тарифы на электроэнергию: детали

10:41 Цыганков заменит Беллингема: что известно

22:25Кого этим летом не призовут в ВСУ: разъяснение юриста

13:42 Налоговая заглянет в кошельки украинцев: что изменится уже в июле

Актуальное по теме

Благодійний фонд 'Майбутнє для України'
Children Hub

Children Hub — безпечний простір для адаптації українських дітей-переселенців у країнах ЄС

Понад тисяча дітей віком від 3 до 15 років щомісяця відвідує безкоштовні заняття у Варшаві

Помочь сейчас