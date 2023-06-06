Терминатор Арнольд Шварценеггер рассказал об измене

Самая большая ошибка: Арнольд Шварценеггер вспомнил свою супружескую измену
Актер Арнольд Шварценеггер признается, что не смотря на то, что любит своего внебрачного сына, ему стыдно за свою измену. Актер не хотел причинять боль экс-жене Марии Шрайвер.
Об этом пишет Daily Mail.
Арнольд Шварценеггер во время своего недавнего интервью вспомнил скандальную историю, стоившую ему счастливой семьи. Звезда боевиков много лет имел связь с горничной, от которой у него родился внебрачный сын. Сейчас актер и парень поддерживают близкие отношения.
"Каждый раз, когда говорю об этом, рана как будто снова начинает болеть. Я нанес из-за своей ошибки немалую боль своей семье, — делится актер в интервью. — Мария страдала, дети, Джозеф, его мама — все, я буду жить с этим до конца жизни. Люди будут помнить мой успех, но и неудачи тоже. Измена — это самая большая из них" .
По словам Шварценеггера, он гордится своим внебрачным сыном Джозефом Баеной.
"Я видел, как Джозеф стал прекрасным человеком, невероятным мужчиной, я им горжусь, очень рад за него. Я поступил неправильно. Но не хочу, чтобы Джозеф чувствовал себя словно нежеланным в этом мире, потому что это не так. Я люблю его. Он стал незаурядной личностью. Я очень счастлив, что даже несмотря на эту печальную историю нам удалось хорошо воспитать детей", — рассказал актер.
Напомним, в Вене прошел международный саммит голливудского актера, политика, бывшего губернатора американского штата Калифорния Арнольда Шварценеггера. На Austrian World Summit 75-летний Арни пригласил украинскую группу Kalush Orchestra.
Ранее стало известно, что в рамках промокампании нового сериала Fubar от стриминговой компании Netflix американский актер и политик Арнольд Шварценеггер высказался относительно своего коллеги, Брюса Уиллиса. Из-за неизлечимой болезни тот завершил карьеру и почти не выходит из дома.