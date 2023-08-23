"Найбільше хочу бути мамою": Харлан відверто розповіла, коли завершить кар'єру

Ольга Харлан з коханим Луїджі Самеле. Фото: instagram.com/olgakharlan/

Олімпійська чемпіонка з фехтування Ольга Харлан розповіла про свої плани на майбутнє. Зірка не приховує, що хоче якнайшвидше створити родину з коханим, фехтувальником Луїджі Самеле.

Про це вона розповіла в інтерв'ю Маші Єфросініній у рубриці "Екзамен. Нова реальність".

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Ольга Харлан зізнається, коханий поки не зробив їй пропозицію руки та серця. Але, переконана спортсменка, це лише питання часу.

"Я знаю, що він це зробить, але йому потрібен час. Знаю, що це буде, не знаю тільки коли. Ми одружимось, знаю, у нас буде дитина. Тільки потрібен час. Зараз Олімпіада — у нього, і у мене. Він не йде на цей крок, бачив мене за останні півтора роки у різних станах. Цього року ми втратили моїх бабусю та дідуся. Все життя я жила з родиною, і мені було важко розставатися з ними. Вони пішли на початку 2023 року, і я не могла поїхати провести їх в останній шлях", — говорить Харлан і додає, що коханий бачить, наскільки важко вона переживає події в Україні, тож чекає до кращих часів.

Ольга сподівається, що Олімпіада в Парижі 2024 року буде останньою в її кар'єрі.

"Мені буде 34 роки, і мені здається, ми з Джіджі заслуговуємо на родину. Є такі матері-героїні, які народжують і повертаються фехтувати, повернути форму дуже важко. Я налаштовую себе на те, що я не повернуся так легко. Фехтування — 95 відсотків твого життя. В один момент ти це ненавидиш, а в інший — тобі цього не вистачає. А найбільше мені хочеться бути мамою. Я хочу приділити більше уваги дитині і не хочу ходити з нею на змагання, бути в залі і розділятися. У мене спорт був 24 роки життя, і, здається, цього достатньо. Тому я сподіваюся, що знайду в собі сили порвати з фехтуванням і буду мамою", — сказала спортсменка.

Нагадаємо, Олексій Суханов емоційно підтримав Ольгу Харлан після дискваліфікації.

Раніше Харлан сказала, що продає власну Барбі-копію заради доброї справи.