"Больше всего хочу быть мамой": Харлан откровенно рассказала, когда завершит карьеру

Ольга Харлан с любимым Луиджи Самеле. Фото: instagram.com/olgakharlan/

Олимпийская чемпионка по фехтованию Ольга Харлан рассказала о своих планах на будущее. Звезда не скрывает, что хочет как можно быстрее создать семью с возлюбленным, фехтовальщиком Луиджи Самеле.

Об этом она рассказала в интервью Маше Ефросининой в рубрике "Экзамен. Новая реальность".

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Ольга Харлан признается, что возлюбленный пока не сделал ей предложение руки и сердца. Но, спортсменка уверена, это только вопрос времени.

"Я знаю, что он это сделает, но ему нужно время. Знаю, что это будет, не знаю только когда. Мы поженимся, знаю у нас будет ребенок. Только нужно время. Сейчас Олимпиада — у него, и у меня. Он не идет на этот шаг, видел меня за последние полтора года в разных состояниях. В этом году мы потеряли моих бабушку и дедушку. Всю жизнь я жила с семьей, и мне было трудно расставаться с ними. Они ушли в начале 2023 года, и я не могла поехать провести их в последний путь", — говорит Харлан и добавляет, что любимый видит, насколько тяжело она переживает события в Украине, поэтому ждет до лучших времен.

Ольга надеется, что Олимпиада в Париже в 2024 году будет последней в ее карьере.

"Мне будет 34 года, и мне кажется, мы с Джиджи заслуживаем семью. Есть такие матери-героини, которые рожают и возвращаются фехтовать, вернуться форму очень тяжело. Я настраиваю себя на то, что я не вернусь так легко. Фехтование — 95 процентов твоей жизни. В один момент ты это ненавидишь, а в другой — тебе этого не хватает. А больше всего мне хочется быть мамой. Я хочу уделить больше внимания ребенку и не хочу ходить с ним на соревнования, быть в зале и разделяться. У меня спорт был 24 года жизни, и кажется, этого достаточно. Поэтому я надеюсь, что найду в себе силы порвать с фехтованием и буду мамой", — сказала спортсменка.

Напомним, Алексей Суханов эмоционально поддержал Ольгу Харлан после дисквалификации.

Ранее Харлан сказала, что продает свою Барби-копию ради доброго дела.