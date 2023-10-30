Найдорожча модель приміряла образ культової Мерилін Монро

Кендалл Дженнер. Фото: instagram.com/kendalljenner/

Найдорожча модель Кендалл Дженнер поділилася фотографіями в образі Мерілін Монро. Зірка обрала такий образ для вечірки з нагоди Геллоуїна.

Світлини красуня показала у соціальній мережі.

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На знімках модель позує у перуці, що зображує легендарну зачіску Монро, і в чорній водолазці. У такому образі вона з'явилася на обкладинці журналу Life у 1953 році.

"З днем народження, пане президенте", — підписала вона фотографії, зробивши відсилання до знаменитого виступу Монро, яка виконала пісню для президента Джона Ф. Кеннеді у 1962 році з нагоди його дня народження.

Сукню, в якій виступала Мерилін Монро, минулого року одягла на Met Gala сестра Кендал Кім Кардаш'ян. Для цього їй довелося дуже схуднути всього за кілька тижнів, за що багато прихильників бодіпозитиву засудили Кім.

Кендалл Дженнер — найвисокооплачувана модель та молодша сестра зірки реаліті-шоу Кім Кардаш'ян. Модель не єдина в родині, хто має непогані статки. Марку спіднього Кім Кардаш’ян SKIMS оцінюють у понад 4 мільярди доларів. Це порівняно з 2022 роком, коли інвестори оцінювали компанію у 3,2 мільярда доларів.

Нагадаємо, вагітна Кортні Кардаш’ян перевтілилася у свою сестру-мільярдерку.

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