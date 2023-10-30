Ми в соцмережах:

Киев Одесса Харьков Львов
Ua

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации
Главная arrow Шоу-бизнес arrow Самая дорогая модель примерила образ культовой Мэрилин Монро arrow

Самая дорогая модель примерила образ культовой Мэрилин Монро

30 октября 2023 15:50
9a5ce70d-fece-4e21-72be-1b048283a200 - Валентина Фесенко
Самая дорогая модель примерила образ культовой Мэрилин Монро
Кендалл Дженнер. Фото: instagram.com/kendalljenner/
9a5ce70d-fece-4e21-72be-1b048283a200 - Валентина Фесенко

Самая дорогая модель Кендалл Дженнер поделилась фотографиями в образе Мэрилин Монро. Звезда выбрала такой образ для вечеринки по случаю Хэллоуина.

Фотографии красавица показала в социальной сети.

Читайте также:

Кэндалл Дженнер не узнать в образе звезды Голливуда

На снимках модель позирует в парике, изображающем легендарную прическу Монро, и в черной водолазке. В таком образе она появилась на обложке журнала Life в 1953 году.

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Posted by Kendall (@kendalljenner)

"С днем рождения, господин президент", — подписала она фотографии, сделав отсылку к знаменитому выступлению Монро, исполнившей песню для президента Джона Ф. Кеннеди в 1962 году по случаю его дня рождения.

Платье, в котором выступала Мэрилин Монро, в прошлом году надела на Met Gala сестра Кендалл Ким Кардашьян. Для этого ей пришлось очень похудеть всего за несколько недель, за что многие поклонники бодипозитива осудили Ким.

Кендалл Дженнер — самая высокооплачиваемая модель и младшая сестра звезды реалити-шоу Ким Кардашьян. Модель не единственная в семье, у кого неплохое состояние. Марку белья Ким Кардашьян SKIMS оценивают более чем в 4 миллиарда долларов. Это по сравнению с 2022 годом, когда инвесторы оценивали компанию в 3,2 миллиарда долларов.

Напомним, беременная Кортни Кардашьян перевоплотилась в свою сестру-миллиардершу.

Раньше мама Илона Маска ошеломила жутким образом в платье покойной сестры.

Популярные новости

Все Новости Статьи Видео

11:30 В Украине готовят неприятный сюрприз для водителей авто с ГБО: что планируется

23:30 Обновленные тарифы на газ поразят: сколько украинцы заплатят в октябре

Новость с видео

23:13 Как будут искать уклонистов через Э-реестр военнообязанных: украинцам объяснили

15:10 Мощные взрывы в Севастополе — стали известны детали атаки

09:24 Фьюри сделал Усику и его детям интересное предложение

12 самоубийств среди детей в Киеве — какие причины - 80x80

12 самоубийств среди детей в Киеве — какие причины

Новость с видео

13:09Билецкий ответил, реально ли освободить Мариуполь от оккупантов

17:52 Кто из украинских мужчин сможет выехать за границу с 1 ноября: полный список

13:46 В Запорожье следователь и прокурор пытались "повесить" уголовное дело на невиновного человека

20:12 Куда могут достать ракеты ATACMS: карта

02:20 В Украине изменили Правила дорожного движения — что нужно знать водителям

Актуальное по теме