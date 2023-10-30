Самая дорогая модель примерила образ культовой Мэрилин Монро

Кендалл Дженнер. Фото: instagram.com/kendalljenner/

Самая дорогая модель Кендалл Дженнер поделилась фотографиями в образе Мэрилин Монро. Звезда выбрала такой образ для вечеринки по случаю Хэллоуина.

Фотографии красавица показала в социальной сети.

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На снимках модель позирует в парике, изображающем легендарную прическу Монро, и в черной водолазке. В таком образе она появилась на обложке журнала Life в 1953 году.

"С днем рождения, господин президент", — подписала она фотографии, сделав отсылку к знаменитому выступлению Монро, исполнившей песню для президента Джона Ф. Кеннеди в 1962 году по случаю его дня рождения.

Платье, в котором выступала Мэрилин Монро, в прошлом году надела на Met Gala сестра Кендалл Ким Кардашьян. Для этого ей пришлось очень похудеть всего за несколько недель, за что многие поклонники бодипозитива осудили Ким.

Кендалл Дженнер — самая высокооплачиваемая модель и младшая сестра звезды реалити-шоу Ким Кардашьян. Модель не единственная в семье, у кого неплохое состояние. Марку белья Ким Кардашьян SKIMS оценивают более чем в 4 миллиарда долларов. Это по сравнению с 2022 годом, когда инвесторы оценивали компанию в 3,2 миллиарда долларов.

Напомним, беременная Кортни Кардашьян перевоплотилась в свою сестру-миллиардершу.

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