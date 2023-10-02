Самая дорогая модель мира в гламурном платье возглавила модное шоу L'Oreal
Парижская неделя моды традиционно порадовала ярким показом от бренда L'Oreal. Послы марки собрались во французской столице на шоу Walk Your Worth.
Об этом пишет Daily Mail.
Звездные красотки сияли на модном показе
Кендалл Дженнер, леди Хелен Миррен, Эль Фаннинг и Ева Лонгория были среди вышедших на подиум. К ним также присоединились Энди Макдауэлл, Виола Дэвис и легенда Болливуда Айшвария Рай Баччан.
Подчеркивая свою стройную фигуру в элегантном серебристом платье, самая дорогая модель мира 27-летняя Кендалл Дженнер поразила гламурным дефиле. 78-летняя леди Хелен Миррен также позировала в роскошном серебристом платье. 25-летняя актриса Эль Фенинг привлекла внимание в роскошном золотом вечернем платье с полупрозрачными деталями. Звезда фильма "Четыре свадьбы и похороны" Энди МакДауэлл выбрала яркое черное пальто, топ и брюки с высокой талией. Дополнила свой образ на подиуме массивными серебристыми туфлями и эффектным макияжем. 49-летняя индийская актриса Айшвария Рай была одета в золотое платье с каскадными накладками. 48-летняя Ева Лонгория также добавила гламура на подиуме, выглядя потрясающе в многослойном прозрачном платье.
Это уже шестое шоу Walk Your Worth, состоявшееся на Парижской неделе моды, официальным партнером которого является L'Oreal, начиная с 2017 года.
Представитель L'Oreal Paris сообщил, что это "праздник сестринства, а также синергии между самым современным опытом красоты и модой".
Ранее самая дорогая модель мира полностью разделась в рекламе модного бренда.
Напомним, ранее Бейонсе отметила 42-й день рождения грандиозным шоу.