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Самая дорогая модель мира в гламурном платье возглавила модное шоу L'Oreal

2 октября 2023 11:12
9a5ce70d-fece-4e21-72be-1b048283a200 - Валентина Фесенко
Самая дорогая модель мира в гламурном платье возглавила модное шоу L&#39;Oreal
Модель Кендалл Дженнер. Фото: Reuters
9a5ce70d-fece-4e21-72be-1b048283a200 - Валентина Фесенко

Парижская неделя моды традиционно порадовала ярким показом от бренда L'Oreal. Послы марки собрались во французской столице на шоу Walk Your Worth.

Об этом пишет Daily Mail.

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Кендалл Дженнер, леди Хелен Миррен, Эль Фаннинг и Ева Лонгория были среди вышедших на подиум. К ним также присоединились Энди Макдауэлл, Виола Дэвис и легенда Болливуда Айшвария Рай Баччан.

 

Модель Кендалл Дженнер. Фото: Reuters
Модель Кендалл Дженнер. Фото: Reuters

 

Модель Кендалл Дженнер. Фото: Reuters
Модель Кендалл Дженнер. Фото: Reuters

 

Актриса Ева Лонгория. Фото: Reuters
Актриса Ева Лонгория. Фото: Reuters

 

Актриса Айшвария Рай. Фото: Reuters
Актриса Айшвария Рай. Фото: Reuters

 

Актриса Хеллен Миррен. Фото: Reuters
Актриса Хеллен Миррен. Фото: Reuters

Подчеркивая свою стройную фигуру в элегантном серебристом платье, самая дорогая модель мира 27-летняя Кендалл Дженнер поразила гламурным дефиле. 78-летняя леди Хелен Миррен также позировала в роскошном серебристом платье. 25-летняя актриса Эль Фенинг привлекла внимание в роскошном золотом вечернем платье с полупрозрачными деталями. Звезда фильма "Четыре свадьбы и похороны" Энди МакДауэлл выбрала яркое черное пальто, топ и брюки с высокой талией. Дополнила свой образ на подиуме массивными серебристыми туфлями и эффектным макияжем. 49-летняя индийская актриса Айшвария Рай была одета в золотое платье с каскадными накладками. 48-летняя Ева Лонгория также добавила гламура на подиуме, выглядя потрясающе в многослойном прозрачном платье.

 

Актриса Энди МакДауэл. Фото: Reuters
Актриса Энди МакДауэл. Фото: Reuters

 

Актриса Энди МакДауэл. Фото: Reuters
Актриса Энди МакДауэл. Фото: Reuters

 

Эль Феннинг. Фото: Reuters
Эль Феннинг. Фото: Reuters

 

Шоу L'Oreal в Париже. Фото: Reuters
Шоу L'Oreal в Париже. Фото: Reuters

Это уже шестое шоу Walk Your Worth, состоявшееся на Парижской неделе моды, официальным партнером которого является L'Oreal, начиная с 2017 года.

Представитель L'Oreal Paris сообщил, что это "праздник сестринства, а также синергии между самым современным опытом красоты и модой".

Ранее самая дорогая модель мира полностью разделась в рекламе модного бренда.

Напомним, ранее Бейонсе отметила 42-й день рождения грандиозным шоу.

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