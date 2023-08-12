Найдорожчі хлопці: дружина Віктора Павліка замилувала сімейною фотосесією

Співак Віктор Павлік з родиною. Фото: instagram.com/repyahovakate/

Дружина артиста Віктора Павліка, блогерка Катерина Репяхова знялась у сімейній фотосесії разом з сином та чоловіком. Жінка замилувала ніжними фото у чорно-білих кольорах.

Світлини Репяхова запостила у своєму Instagram.

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На фото Катерина з чоловіком та сином позує у вбранні в світлій кольоровій гаммі. Подружжя щасливо посміхається та ніжно обіймається.

Співак Віктор Павлік з родиною. Фото: instagram.com/repyahovakate/

Співак Віктор Павлік з родиною. Фото: instagram.com/repyahovakate/

Співак Віктор Павлік з родиною. Фото: instagram.com/repyahovakate/

Співак Віктор Павлік з родиною. Фото: instagram.com/repyahovakate/

Співак Віктор Павлік з родиною. Фото: instagram.com/repyahovakate/

Співак Віктор Павлік з родиною. Фото: instagram.com/repyahovakate/

Співак Віктор Павлік з родиною. Фото: instagram.com/repyahovakate/

Співак Віктор Павлік з родиною. Фото: instagram.com/repyahovakate/

Співак Віктор Павлік з родиною. Фото: instagram.com/repyahovakate/

"Найдорожче, що в мене є. Ціную сімʼю і вдячна життю за моїх хлопців", — підписала світлини Репяхова.

Дружина співака розповіла підписникам, що різниця у віці жодним чином не впливає на їхні стосунки з чоловіком.

"Не знаю, що відповісти. Чому Вітя, а не Петя? Або чому Вася, а не Сашко? Тому що напевно доля. Тому що ми випадково зустрілися. Тому що ми були потрібні одне одному. Тому що ми полюбили одне одного. Вік мого чоловіка жодним чином не впливає ні на що", — розповіла Катерина.

Дружина Віктора Павліка цього року святкувала 29-річчя. У грудні Віктору Павліку виповниться 58 років. Подружжя виховує дворічного сина Михайла.

Нагадаємо, блогерка повідомила, що їхній з чоловіком однорічний син Михайло страждає від проблем з затримкою мовлення.

Раніше дружина Віктора Павліка розповіла, чи є проблеми зі слухом у її сина.