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Самые дорогие парни: жена Виктора Павлика восхитила семейной фотосессией

12 августа 2023 12:59
9a5ce70d-fece-4e21-72be-1b048283a200 - Валентина Фесенко
Самые дорогие ребята: жена Виктора Павлика восхищалась семейной фотосессией
Певец Виктор Павлик с семьей. Фото: instagram.com/repyahovakate/
9a5ce70d-fece-4e21-72be-1b048283a200 - Валентина Фесенко

Жена артиста Виктора Павлика, блогер Екатерина Репяхова снялась в семейной фотосессии вместе с сыном и мужем. Женщина восхитила нежными фото в черно-белых цветах.

Фото Репяхова запостила в своем Instagram.

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На фото Екатерина с мужем и сыном позирует в наряде в светлой цветовой гамме. Супруги счастливо улыбаются и нежно обнимаются.

 

Певец Виктор Павлик с семьей. Фото: instagram.com/repyahovakate/
Певец Виктор Павлик с семьей. Фото: instagram.com/repyahovakate/

 

Певец Виктор Павлик с семьей. Фото: instagram.com/repyahovakate/

 

Певец Виктор Павлик с семьей. Фото: instagram.com/repyahovakate/

 

Певец Виктор Павлик с семьей. Фото: instagram.com/repyahovakate/

 

Певец Виктор Павлик с семьей. Фото: instagram.com/repyahovakate/

 

Певец Виктор Павлик с семьей. Фото: instagram.com/repyahovakate/

 

Певец Виктор Павлик с семьей. Фото: instagram.com/repyahovakate/

 

Певец Виктор Павлик с семьей. Фото: instagram.com/repyahovakate/

"Самое дорогое, что у меня есть. Ценю семью и благодарна жизни за моих ребят", — подписала фотографии Репяхова.

Жена певца рассказала подписчикам, что разница в возрасте никак не влияет на их отношения с мужем.

"Не знаю, что ответить. Почему Витя, а не Петя? Или почему Вася, а не Саша? Потому что наверное судьба. Потому что мы случайно встретились. Потому что мы были нужны друг другу. Потому что мы полюбили друг друга. Возраст моего мужа никоим образом не влияет ни на что", — рассказала Екатерина.

Жена Виктора Павлика в этом году отпраздновала 29-летие. В декабре Виктору Павлику исполнится 58 лет. Супруги воспитывают двухлетнего сына Михаила.

Напомним, блогер сообщила, что их с мужем годовалый сын Михаил страдает от проблем с задержкой речи.

Ранее супруга Виктора Павлика рассказала, есть ли проблемы со слухом у ее сына.

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