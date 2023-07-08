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Зінченко влаштував ніжну фотосесію з вагітною дружиною

8 липня 2023 13:45
9a5ce70d-fece-4e21-72be-1b048283a200 - Валентина Фесенко
Зінченко влаштував ніжну фотосесію з вагітною дружиною
Олександр Зінченко з родиною. Фото: instagram.com/v.lada_sedan/
9a5ce70d-fece-4e21-72be-1b048283a200 - Валентина Фесенко

Український футболіст Олександр Зінченко скоро вдруге стане батьком. Спортсмен знявся у ніжній фотосесії з дружиною та донькою.

Фото кохана футболіста, Влада Зінченко, опублікувала у своєму Instagram.

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Олександр Зінченко нині з родиною живе у Лондоні. Спортсмен разом з вагітною дружиною замилував сентиментальними світлинами. На знімках футболіст цілує животик дружини, а донька кумедно реагує в очікуванні майбутнього брата.

"Коли розумієш, що потрібно буде ділитися своїми іграшками з кимось ще", — прокоментувала дружина Зінченка фото.

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

A post shared by Alex Zinchenko (@zinchenko)

До речі, донька спортсмена Єва, яка народилася у 2021 році, також має свій Instagram, де можна побачити її щасливі фото з батьками.

Олександр Зінченко та Влада Седан публічно оголосили про свої стосунки у 2019 році. Пропозицію своїй коханій Зінченко зробив на полі НСК "Олімпійський". Весілля пара зіграла двічі. Спочатку була скромна реєстрація шлюбу у Великій Британії в березні 2020-го, потім була церемонія в Україні. На весіллі пари виступали Дан Балан, Віра Брежнєва та Monatik.

Раніше подруга Кріштіану Роналду Джорджина Родрігез знялась для обкладинки Harper`s Bazaar Saudi Arabia.

Нагадаємо, наречена Роналду, Джорджина Родрігез вийшла на червону доріжку кінофестивалю у Каннах у золотій сукні.

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