Самая красивая женщина мира: жена Месси в корсете произвела фурор среди его болельщиков

Супруга Месси Антонелла Ракуццо с их детьми в Майами. Фото: instagram.com/antonelaroccuzzo/

Футбольный клуб "Интер Майами" на своей домашней арене официально представил Лионеля Месси. Однако настоящий фурор среди фанатов спортсмена произвела его роскошная супруга Антонелла Ракуццо.

Об этом пишет Daliy Mail.

Читайте также:

Современная Барби

Во время презентации к Лионелю Месси, кроме руководителей футбольного клуба, присоединились жена Антонела и их трое сыновей Тьяго, Маттео и Чиро. Поклонники в социальных сетях засыпали возлюбленную футболиста комплиментами. Антонеллу, как и ее звездного мужа, тепло обнимали владельцы "Майами", Хорхе и Хосе Мас, и Дэвид Бекхэм, чья жена Виктория Бекхэм также присутствовала. Антонелла для выхода выбрала брюки и корсет цветов команды: ярко-розовые брюки палаццо и белый укороченный топ в зашнуровавшемся спереди стиле лифа.

Футбольные поклонники в сети назвали Антонеллу самой красивой женщиной в мире.

"Я думаю, что Антонелла Рокуццо — самая красивая женщина на этой планете!!"

"Со всем уважением, КАКАЯ ЖЕНЩИНА, АНТОНЕЛА РОККУЦЦО"

"Настоящая Барби"

"Какая прекраснаяя Антонелла Рокуццо, пожалуйста, я бы отдал свою семью якудзы за ее поцелуй", — пишут пользователи соцсети.

Розовые штаны Антонелы не только отдавали должное новому клубу ее мужа, но и были в тренде последней моды "Barbiecore", накануне выхода фильма о Барби из Марго Робби в главной роли.

Любовь всей жизни

Месси познакомился с будущей женой, когда им было около пяти лет в Аргентине. Месси был другом детства двоюродного брата Роккуццо Лукаса Скагилия.

Говорят, когда Месси впервые посмотрел на ее спину в начале 1990 лет, он спросил: "Кто она?". "Антонелла, моя кузина", — ответил Скагилия.

Жена Месси Антонелла Ракуццо с мужем. Фото: instagram.com/antonelaroccuzzo/

По словам отца Скагилии, Месси "ни на секунду не мог отвести от Ракуццо взгляд" и Месси сразу понял, что хочет быть с ней навсегда.

Каждый раз, когда она оставалась в доме Скагилии, Месси находил повод навестить ее в надежде, что он сможет увидеть ее.

Часто это было в выходные дни. Он писал ей любовные письма и говорил, что когда они оба вырастут, она станет его девушкой.

Роккуццо наблюдала, как Месси и ее двоюродный брат играли за клуб "Ньюэллс Олд Бойз" в юности.

Через некоторое время Месси переехал в Барселону. Ему было 13, но он не терял связи с любимой.

Жена Месси Антонелла Ракуццо с мужем. Фото: instagram.com/antonelaroccuzzo/

Через пять лет трагедия снова объединила их. Роккуццо была в отчаяньии, когда ее лучшая подруга Урсула Ноц погибла в автокатастрофе. Тогда Месси вернулся в Аргентину, чтобы утешить ее. Именно этот акт любви снова сблизил пару, и вскоре они стали встречаться.

Но Роккуццо, которой тогда было 18 лет, не была готова переехать в Барселону, и она осталась в Аргентине, чтобы получить степень по гуманитарным и социальным наукам.

Жена Месси Антонелла. Фото: instagram.com/antonelaroccuzzo/

Затем она поступила в аспирантуру по стоматологии в Национальном университете Росарио, но бросила обучение через шесть месяцев, чтобы быть поближе к Месси, сообщает Vanity Fair España.

Отношения пары не становились публичными до 2009 года.

В футбольном чат-шоу Hat Trick Barca на каталонском канале TV3 в январе 2009 года Месси спросили, в отношениях ли он.

"Да, у меня есть девушка. Она в Аргентине. Правда в том, что я чувствую себя хорошо, и я спокоен", — сказал футболист.

Жена Месси Антонелла. Фото: instagram.com/antonelaroccuzzo/

Спустя всего несколько месяцев пара вышла на публику во время карнавала в Сиджесе после местного дерби Барселона-Эспаньол в 2005 году.

В конце концов, Роккуццо переехала в Барселону, чтобы быть со своим любимым-футболистом, и отказалась от карьерных амбиций стоматолога.

В следующем году Месси сделал предложение Антонелле. Через два года у пары родился сын Тьяго.

В 2015 году родился Матео, и пара поженилась через два года, в 2017 году – через 25 лет после первой встречи – в своем родном городе Росарио в роскошной гостинице.

Супруга Месси Антонелла Ракуццо с их детьми. Фото: instagram.com/antonelaroccuzzo/

Ее назвали "свадьбой века" в Аргентине. Список гостей из 260 человек, включая футболистов Неймара, Луиса Суареса и Жерара Пике, прибывшего на частном самолете со своей тогдашней партнершей, колумбийской поп-звездой Шакирой.

Невеста была в платье от дизайнера из Барселоны Розы Клары, одевавшей актрису Еву Лонгорию и королеву Испании Летицию.

Через год у пары родился еще один сын Чиро.

"У моей жены много замечательных качеств. Я очень восхищаюсь тем, как она справляется с повседневностью, она всегда в хорошем настроении и прекрасно подходит к решению проблем. Она очень умна и хорошо развита во всех сферах жизни", — говорил о возлюбленной Месси в интервью в 2019 году.

35-летняя красавица стала бизнес-леди, имея более 36,1 миллионов подписчиков в Instagram.

Она стала одной из известнейших женщин Южной Америки благодаря своим благотворительным жестам. Антонелла является владелицей бренда детской моды.

Жена Месси Антонелла. Фото: instagram.com/antonelaroccuzzo/

Знающие Роккуццо говорят, что она "скромна и ей нравится быть дома со своими мальчиками и двумя любимыми собаками".

Супруги живут в нескольких домах, в том числе в имении за 13 миллионов долларов недалеко от Барселоны, откуда открывается вид на прекрасные каталонские холмы и побережье Средиземного моря.

Также владеет пара недвижимостью на Ибице, Майами и в их родном городе Росарио в Аргентине. Там у них есть дом под названием "Крепость" с 25 комнатами, включая игровую комнату для сыновей Тьяго, Матео и Чиро.

Там же, по словам друзей, Месси планирует поселиться на пенсии.

Месси предложили контракт с "Интер Майами" на 60 миллионов долларов в год, Роккуццо зарабатывает свои миллионы как инфлюэнсер в социальных сетях. Красавица сотрудничает с марками Alo Yoga, Dolce & Gabbana, Guerlain, Dior и Louis Vuitton.

Ранее подруга Криштиану Роналду Джорджина Родригез снялась для обложки Harper's Bazaar Saudi Arabia.

Напомним, невеста Роналду Джорджина Родригез вышла на красную дорожку кинофестиваля в Каннах в золотом платье.