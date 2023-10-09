Самой красивой женщиной в Португалии стала трансгендерная модель
В Европе состоялся финал конкурса "Мисс Португалия-2023". Впервые в истории страны победила трансгендер, стюардесса Марина Мачете.
Об этом пишет издание Sapo.
В конкурсе "Мисс Вселенная" примет участие еще один трансгендер
28-летняя Марина из-за трансгендерного перехода столкнулась со многими препятствиями. Так, на протяжении многих лет она пыталась принять участие в конкурсе красоты, но терпела неудачи. Однако в этом году Марина стала победительницей.
Теперь она должна представлять Португалию на международном конкурсе "Мисс Вселенная", который состоится 18 ноября в Сальвадоре. Вместе с ней в конкурсе примет участие трансгендерная модель Рикки Колле, 22-летняя обладательница титула "Мисс Нидерланды".
Рикки Колле призналась, что она воспринимала свою победу как долгожданную открытость своей страны, но столкнулась с жестокой критикой в сети.
Напомним, "Мисс Вселенная Украина" прикрыла роскошные формы корсетом в откровенной съемке.