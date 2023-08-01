Лучшая русалочка: соблазнительная Меган Фокс снялась в океанских волнах

Актриса Меган Фокс. Фото: instagram.com/meganfox/

Актриса Меган Фокс порадовала поклонников откровенной фотосессией на океанском побережье. Звезда в легком платье позировала в волнах.

Фото знаменитость опубликовала в своем Instagram .

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Меган Фокс в белом платье продемонстрировала роскошные формы на берегу океана.

"Даю уроки серфинга" , - подписала фотографии актриса.

Актриса Меган Фокс. Фото: instagram.com/meganfox/

Актриса Меган Фокс. Фото: instagram.com/meganfox/

Поклонники были в восторге от увиденного и засыпали звезду комплиментами. Кто-то сравнил Меган с русалкой, а некоторым она напомнила свой образ во времена съемок в "Трансформерах".

Меган в свое время комментировала свой статус секс-символа. По ее словам, ее манера свободно выражаться и показывать свою личность очень провокационно для других. Но в этом ее миссия. Звезда также заметила, что ей грустно, что ее ум и чувство юмора недооценивают. А еще Фокс рассказала, что 10 лет не пила алкоголь.

"Я всегда трезвая, даже не пью вино. Не курю, не употребляю кофе. Я очень строга в отношении диеты. Я не говорю, что другие тоже должны последовать этому примеру. Но для меня это работает. Алкоголь заменяет сознание, а для меня важно иметь связь со своим сознанием, с Богом. Я тоже стараюсь не проводить много времени на телефоне, хочу быть в гармонии с миром" , - делится актриса.

Напомним, Меган Фокс окончательно отпустил прошлое. Звезда "забила" старую татуировку с именем бывшего мужчины.

Ранее жених актрисы Меган Фокс, музыкант Machine Gun Kelly , показал свою дочь-татуировщицу.