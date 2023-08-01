Лучший отец и муж: Камалия нежно поздравила Захура с днем рождения

Певица Камалия с мужем Мохаммадом Захуром. Фото: instagram.com/kamaliyaofficial/

На фоне слухов о разводе певица Камалия нежно поздравила супруга, миллиардера Мохаммада Захура с днем рождения. Артистка отметила не только личностные качества любимого, но и его вклад в борьбу Украины против агрессора.

Об этом певица написала в своих социальных сетях.

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Певица Камалия уже много лет замужем за пакистанским миллиардером Мохаммадом Захуром. Артистка нежно поздравила любимого с праздником.

Певица Камалия с мужем Мохаммадом Захуром и дочерьми. Фото: instagram.com/kamaliyaofficial/

"Сегодня празднует свой 68-й день рождения невероятный Захур — человек, которого я ценила больше всего за последние два десятилетия. Он любящий муж, верный друг, блестящий учитель, покровитель, наставник, инвестор, советник — список можно продолжать и продолжать. А когда родились наши принцессы, я поняла, он лучший отец на свете. С тех пор как в феврале 2022 года началась война, Захур зарекомендовал себя как непоколебимый сторонник Украины, используя свою большую сеть контактов по всему миру, особенно в Пакистане, чтобы помогать Украине и ее народу через наши благотворительные организации, как внутри страны, так и за ее пределами. В этот особый день я искренне желаю Захуру крепкого здоровья, любви, дальнейших успехов и юношеского духа, который он сохранил в своем прекрасном возрасте. Наша любовь к тебе, Захур, не знает границ", — прокомментировала Кмалия.

У артистки и бизнесмена, которые уже вместе 20 лет, есть 9-летние дочери Арабелла и Мирабелла, они учатся в Лондоне.

Недавно певица заявила, что расстается с бизнесменом. Но пара продолжает появляться на публике вместе, а недавно снялась в общем клипе.

Ранее певица Камалия отметила с мужем романтическую годовщину в бассейне.

Напомним, Камалия устроила со взрослыми дочерьми девичник.