Самые страшные фильмы 2024 года — видео

Съемки фильма "Субстанция". Фото: Instagram/trythesubstance

В 2024 году на большие киноэкраны или стриминговых платформах вышли тысячи новых фильмов. Среди них немало ужасов, которые собрали солидную кассу, или же высокие рейтинги.

Портал Mashable назвал 22 лучших фильма в этом жанре. Расскажем о некоторых из них.

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Удивительность (Ирландия)

Это фильм сценариста и режиссера Дэмиана Маккарти. Сюжет рассказывает о слепом медиуме и любознательной владелице магазина, которая все еще скорбит о смерти своей сестры-близнецы. Деревянный манекен становится решающим для ее поисков, чтобы раскрыть правду про убийство, а не смерть.

Субстанция (Франция, США, Великобритания)

Премьера фильма состоялась в основной конкурсной программе 77-го Каннского кинофестиваля, где он был награжден призом за лучший сценарий. Главные роли исполнили Деми Мур, Маргарет Кволли и Деннис Квейд.

По сюжету, 50-летняя Элизабет Спаркл — оскароносная актриса, по совместительству ведущая фитнес-шоу. Она узнает, что ее планируют уволить с телевидения и заменить младшей и более красивой кандидаткой. Однако Элизабет узнает о существовании препарата для репликации клеток, его реклама обещает создание "лучшей версии самой себя".

Поздним вечером с дьяволом (Австралия, ОАЭ, США)

Главную роль исполнил Дэвид Дастмалчан. Сюжет рассказывает о событиях вечернего ток-шоу, вышедшего в ночь на Хэллоуин в 1977 году. Тогда ведущий в попытке повысить рейтинги пригласил на передачу одержимую девушку. Режиссерами выступили братья Колин и Кэмерон Кернс.

Я видел свечение телевизора (США)

Лента режиссера и сценариста Джейна Шенбруна с Джастисом Смитом и Бриджетт Ланди-Пейн в главных ролях. Роли второго плана исполнили Йен Формен, Хелена Ховард, Фред Дерст (фронтмен группы Limp Bizkit) и Даниэль Дедуайлер.

По сюжету двух подростков объединяет любовь к телесериалу. Но после того, как его таинственным образом отменяют, их реальность начинает искажаться.

Еретик (США)

Фильм ужасов написан и снят Скоттом Бэком и Брайаном Вудсо. В ленте снялись Хью Грант (главная роль), Софи Тэтчер и Хлоя Ист. По сюжету две мормонские девушки-миссионерки Пакстон и Барнс посещают дом мистера Рида, пожилого человека, ведущего затворнический образ жизни.

Девушки пытаются обратить Рида в свою веру. Начинается диспут по теологическим темам, но вскоре оказывается, что гости по собственной воле не могут покинуть его дом.

Напомним, ранее мы писали о пятерке фильмов, собирающих миллионы долларов в прокате США. Также мы рассказывали, что режиссер Мстислав Чернов представит новый фильм о войне в Украине.