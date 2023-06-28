Найвідвертіша фотосесія Кім: Кардаш'ян вразила новою провокаційною зйомкою

Зірка реаліті-шоу Кім: Кардаш'ян. Фото: instagram.com/skims/

Зірка реаліті-шоу Кім Кардаш'ян не раз брала участь у відвертих фотосесіях. Але цього разу знаменитість перевершила навіть свої сміливі селфі у ванній.

Світлини, на яких зірка позує у компанії роздягнених чоловіків з’явились на її сторінці у Instagram.

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Кім Кардаш'ян знялася у новому кампанії пляжної колекції свого бренду Skims. Фотографував історію модний фотограф Стівен Кляйн. Разом з Кім у фотосесії також взяли участь зірка подіумів Дафна Груневельд та інші моделі.











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У новій колекції Кім представила лінію купальників зі штучної шкіри та гладкого неопрену з мокрим ефектом. У рекламній кампанія, знятій в Малібу, Кім приміряла речі бренду. Так лише топ від бікіні коштує $48.

У 2022 році Каньє розкритикував бренд колишньої дружини за надмірну сексуальну рекламу.

Зірка реаліті-шоу Кім Кардаш'ян у новій рекламі бікіні свого бренду. Фото: instagram.com/skims/

Зірка реаліті-шоу Кім Кардаш'ян у новій рекламі бікіні свого бренду. Фото: instagram.com/skims/

Зірка реаліті-шоу Кім Кардаш'ян у новій рекламі бікіні свого бренду. Фото: instagram.com/skims/

У 2023 році сестра Кім Кардаш'ян Кайлі посіла 38 місце у рейтингу найбагатших жінок, маючи $680 мільйонів. Кім випередила молодшу сестру, піднявшись на 21 місце зі статком у $1.2 мільярди.

До речі, Кім під час одного з епізодів реаліті-шоу зізналася, що перед своїми обранцями не може бути повністю розкутою. Зірка сказала, що зазвичай виключає світло під час інтиму.

"Це дивно, але я не переймаюсь, коли під час відвертої фотосесії у кімнаті сотня людей. Я можу розгулювати у стрінгах, і мені все одно. Але коли я з чоловіком, я кажу: "Не дивись на мене! Вимкни світло", — сказала Кім.

Раніше Кім Кардаш’ян представила нову колекцію власного бренду SKIMS. Знаменитість влаштувала імпровізовану презентацію нового вбрання.

Нагадаємо, розпочати бізнес Кім змусила проблема з вибором білизни. Зірка не могла підібрати спіднє під тон своєї оливкової шкіри.