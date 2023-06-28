Самая откровенная фотосессия Ким: Кардашьян поразила новой провокационной съемкой

Звезда реалити-шоу Ким Кардашьян. Фото: instagram.com/skims/

Звезда реалити-шоу Ким Кардашьян не раз участвовала в откровенных фотосессиях. Но на этот раз знаменитость превзошла даже свои смелые селфи в ванной.

Фотографии, на которых звезда позирует в компании раздетых мужчин, появились на ее странице в Instagram.

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Ким Кардашьян снялась в новой кампании пляжной коллекции своего бренда Skims. Фотографировал историю модный фотограф Стивен Кляйн. Вместе с Ким в фотосессии приняли участие звезда подиумов Дафна Груневельд и другие модели.











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В новой коллекции Ким представила линию купальников из искусственной кожи и гладкого неопрена с мокрым эффектом. В рекламной кампании, снятой в Малибу, Ким примеряла вещи бренда. Так, только топ от бикини стоит 48 долларов.

В 2022 году Канье раскритиковал бренд бывшей супруги за чрезмерную сексуальную рекламу.

Звезда реалити-шоу Ким Кардашьян в рекламе купальников. Фото: instagram.com/skims/

Звезда реалити-шоу Ким Кардашьян в рекламе купальников. Фото: instagram.com/skims/

Звезда реалити-шоу Ким Кардашьян в рекламе купальников. Фото: instagram.com/skims/

В 2023 году сестра Ким Кардашьян Кайли заняла 38 место в рейтинге самых богатых женщин, имея 680 миллионов долларов. Ким опередила младшую сестру, поднявшись на 21 место с состоянием в 1.2 миллиарда долларов.

Кстати, Ким во время одного из эпизодов реалити-шоу призналась, что перед своими избранниками не может быть полностью раскрепощенной. Звезда сказала, что обычно выключает свет во время интима.

"Это странно, но я не переживаю, когда во время откровенной фотосессии в комнате сотня людей. Я могу разгуливать в стрингах, и мне все равно. Но когда я с мужчиной, я говорю: "Не смотри на меня! Выключи свет", — сказала Ким.

Ранее Ким Кардашьян представила новую коллекцию собственного бренда SKIMS. Знаменитость устроила импровизированную презентацию новых нарядов.

Напомним, начать бизнес Ким вынудила проблема с выбором белья. Звезда не могла подобрать нижнее под тон своей оливковой кожи.