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Самая высокооплачиваемая модель продемонстрировала стройное тело в соблазнительной фотосессии

31 августа 2023 18:06
9a5ce70d-fece-4e21-72be-1b048283a200 - Валентина Фесенко
Самая высокооплачиваемая модель во всей красе продемонстрировала стройное тело в соблазнительной фотосессии
Модель Жизель Бюндхен. Фото: instagram.com/sagliogeraldine/
9a5ce70d-fece-4e21-72be-1b048283a200 - Валентина Фесенко

42-летняя бразильянка Жизель Бюндхен много лет носила статус самой высокооплачиваемой модели мира. Звезда продолжает доказывать свой профессионализм в очередной фотосессии.

Фото украсили страницы журнала Elle.

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В оналане версии издания появились две версии обложки. На других фото звезда позирует в стильных образах, во всей красе демонстрирующих ее роскошное тело.

 

Модель Жизель Бюндхен. Фото: instagram.com/sagliogeraldine/

 

Модель Жизель Бюндхен. Фото: instagram.com/sagliogeraldine/

 

Модель Жизель Бюндхен. Фото: instagram.com/sagliogeraldine/

 

Модель Жизель Бюндхен. Фото: instagram.com/sagliogeraldine/

 

Модель Жизель Бюндхен. Фото: instagram.com/sagliogeraldine/

 

Модель Жизель Бюндхен. Фото: instagram.com/sagliogeraldine/

 

Модель Жизель Бюндхен. Фото: instagram.com/sagliogeraldine/

 

Модель Жизель Бюндхен. Фото: instagram.com/sagliogeraldine/

 

Модель Жизель Бюндхен. Фото: instagram.com/sagliogeraldine/

 

Модель Жизель Бюндхен. Фото: instagram.com/sagliogeraldine/

 

Модель Жизель Бюндхен. Фото: instagram.com/sagliogeraldine/

В этом году Жизель устроила благотворительный аукцион, на котором выставила предметы своего гардероба. Модель таким образом решила помочь родной Бразилии.

"Я привыкла думать, что я сама ничего не могу сделать для мира. Я только человек из миллиардов. Но недавно поняла, что в команде единомышленников все возможно", — прокомментировала звезда подиума свое желание помочь лесам Бразилии.

Вместе с Жизель на благотворительном мероприятии было немало других селебртитис, с которыми она собрала один миллион долларов.

В прошлом году Жизель Бюндхен развелась с футболистом Томом Брейди, с которым воспитывает двоих детей. Пара была вместе с 2009 по 2022 год.

Напомним, Даша Квиткова после масштабного ДТП "засветила" откровенную фотосессию.

Ранее дочь Моники Белуччи снялась в соблазнительной рекламе модного бренда.

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