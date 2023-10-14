Найзвабливіша футболістка світу розповіла, скільки зіркові чоловіки пропонували їй за ніч

Футболістка Аліша Ліманн. Фото: instagram.com/alishalehmann7/

Футболістка Аліша Леманн з "Астон Вілли" розповіла, що отримала пропозицію в 90 000 фунтів стерлінгів від "дуже відомої людини". Спортсменка була вражена. Чоловік пропонував провести з ним ніч.

Про це пише Daily Mail.

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Інтимна пропозиція

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"Я була у Маямі, зустріла кількох друзів у клубі. Мені надійшло повідомлення на мобільний, на яке я не відповіла, але та сама людина надіслала повідомлення охоронцю, який був зі мною. Повідомлення надійшло від дуже відомої людини. Раніше ми перетиналися на якомусь заході. У повідомленні йшлося: "Я заплачу Аліші 110 000 доларів, щоб провести з нею ніч", — розповіла дівчина.

Леманн відхилила пропозицію.

"Але моя відповідь була — "ні в якому разі! І лише 100 000?" Найбожевільніше, що я досі маю його повідомлення на своєму телефоні. Це трохи безглуздо", — коментує футболістка.

Коли її попросили розкрити особу чоловіка, вона була небагатослівною, сказавши: "Я не можу розкрити його ім'я. Але він дуже, дуже відомий на міжнародному рівні".

У тій же розмові Леманн розповіла, що репер Дрейк спілкувався з нею "протягом останніх трьох днів", щоб попросити її футболку "Астон Вілли".

"Я тренуюся щодня, як і всі інші, граю кожні вихідні. Я справжній футболіст. Я старанно працюю кожен день. Я хочу бути найкращою версією себе у футболі, і це мій головний пріоритет у житті", — говорить дівчина і зазначає, що їй неприємно, коли в ній бачать лише модель, а не сильну спортсменку.

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