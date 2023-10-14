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Самая соблазнительная футболистка мира рассказала, сколько звездные мужчины предлагали ей за ночь

14 октября 2023 13:20
9a5ce70d-fece-4e21-72be-1b048283a200 - Валентина Фесенко
Самая соблазнительная футболистка мира рассказала, сколько звездные мужчины предлагали ей за ночь.
Футболистка Алиша Лиманн. Фото: instagram.com/alishalehmann7/
9a5ce70d-fece-4e21-72be-1b048283a200 - Валентина Фесенко

Футболистка Алиша Леманн из "Астон Виллы" рассказала, что получила предложение в 90 000 фунтов стерлингов от "очень известного человека". Спортсменка была поражена. Мужчина предлагал провести с ним ночь.

Об этом пишет Daily Mail.

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"Я была в Майами, встретила нескольких друзей в клубе. Мне поступило сообщение на мобильный, на которое я не ответила, но тот же человек послал сообщение охраннику, который был со мной. Сообщение было от очень известного человека. Раньше мы пересекались на каком-то мероприятии. В сообщении говорилось: "Я заплачу Алише 110 000 долларов, чтобы провести с ней ночь", — рассказала девушка.

Леманн отклонила предложение.

 

"Но мой ответ был — "ни в коем случае! И только 100 000?" Самое безумное, что у меня до сих пор есть его сообщение в моем телефоне. Это немного безумно", — комментирует футболистка.

Когда ее попросили раскрыть личность мужчины, она была немногословна, сказав: " Я не могу раскрыть его имя. Но он очень, очень известен на международном уровне".

 

В том же разговоре Леманн рассказала, что рэпер Дрейк общался с ней "последние три дня", чтобы попросить ее футболку "Астон Виллы".

"Я тренируюсь каждый день, как и все остальные, играю каждые выходные. Я настоящий футболист. Я усердно работаю каждый день. Я хочу быть лучшей версией себя в футболе, и это мой главный приоритет в жизни", — говорит девушка и отмечает, что ей неприятно, когда в ней видят только модель, а не сильную спортсменку.

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