Різатдінова здивувала шпагатом на залізничному вокзалі
Українська гімнастка Ганна Різатдінова продемонструвала свою гнучкість. Зірка показала вертикальних шпагат на пероні залізничного вокзалу.
Відео спортсменка запостила у своєму Instagram.
Чемпіонка вразила гнучкістю
Олімпійська призерка з художньої гімнастики Ганна Різатдінова на відео позує у шифоновій сукні з принтом в вертикальному шпагаті. У цей час на перон прибуває потяг. А вкінці вітер ледь не здуває з неї вбрання.
"Ну таксі точно вже зупиниться!".
"Також так робитиму на зупинках".
"Я вагався, йти чи не йти сьогодні в зал. Відео вмотивувало", — коментують фоловери відео.
Раніше гімнастка розповіла, що у спорті головне регулярність і привильна техніка. Тож задля гарної фігури не треба годинами терпіти виснажливі тренування.
"Міф про те, що для гарної фігури потрібно постійно годинами займатися у спортзалі, давно в минулому. Якщо не вистачає часу на повноцінне тренування, то навіть 15-хвилинна руханка допоможе підтримувати форму, адже найголовніше — це правильна техніка виконання вправ та регулярність. Додайте у свій щоденний графік хоча б коротке тренування, і ви дуже швидко помітите позитивні зміни", — переконана спортсменка.
Раніше Різатдінова розповіла про життя після великого спорту.
Нагадаємо, чемпіонка Різатдінова топлес позасмагала у Барселоні.