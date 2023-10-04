Різатдінова здивувала шпагатом на залізничному вокзалі

Гімнастка Ганна Різатдінова. Фото: instagram.com/anna_rizatdinova/

Українська гімнастка Ганна Різатдінова продемонструвала свою гнучкість. Зірка показала вертикальних шпагат на пероні залізничного вокзалу.

Відео спортсменка запостила у своєму Instagram.

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Олімпійська призерка з художньої гімнастики Ганна Різатдінова на відео позує у шифоновій сукні з принтом в вертикальному шпагаті. У цей час на перон прибуває потяг. А вкінці вітер ледь не здуває з неї вбрання.

"Ну таксі точно вже зупиниться!".

"Також так робитиму на зупинках".

"Я вагався, йти чи не йти сьогодні в зал. Відео вмотивувало", — коментують фоловери відео.

Раніше гімнастка розповіла, що у спорті головне регулярність і привильна техніка. Тож задля гарної фігури не треба годинами терпіти виснажливі тренування.

"Міф про те, що для гарної фігури потрібно постійно годинами займатися у спортзалі, давно в минулому. Якщо не вистачає часу на повноцінне тренування, то навіть 15-хвилинна руханка допоможе підтримувати форму, адже найголовніше — це правильна техніка виконання вправ та регулярність. Додайте у свій щоденний графік хоча б коротке тренування, і ви дуже швидко помітите позитивні зміни", — переконана спортсменка.

Раніше Різатдінова розповіла про життя після великого спорту.

Нагадаємо, чемпіонка Різатдінова топлес позасмагала у Барселоні.