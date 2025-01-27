Інна Мірошниченко потрапила до лікарні - фото

Інна Мірошниченко. Фото: instagram.com/_inna_mi_

Дружина телеведучого Тімура Мірошниченка — Інна — потрапила до лікарні. Адвокатка та блогерка серйозно травмувалася.

Про те, що сталося дружина шоумена розповіла на своїй сторінці в Instagram.

Читайте також:

Інна Мірошниченко отримала серйозну травму

У своєму блогу Інна вийшла на зв'язок із шанувальниками та розповіла, що серйозно порізала руку під час приготування вечері. Рана виявилася дуже глибокою, але на щастя, телеведучий зміг зупинити дружині кров, а сусід-хірург надав першу допомогу.

"Я завжди знала, що кулінарія до добра не доведе. Планувався салат. А тепер планується поїздка для накладання швів. Але виявилось, що мій чоловік вміє зупиняти кров. А сусід-хірург, на щастя, був вдома і зміг обробити рану. А ще виявилось, що від виду крові я таки втрачаю свідомість. Сама б так і стояла з тим ножем і авокадо, поки б не померла, напевно. Коротше, сиджу і плачу, відміняю всі свої виїзні тренування, які напланувала на місяць вперед", — розповіла Мірошниченко.

Інна Мірошниченко серйозно травмувалася. Фото: instagram.com/_inna_mi_

Терміново подружжя вирушило до лікарні, де адвокатку оглянули лікарі. На щастя, сухожилля на руці залишили неушкоджені, однак накладати шви все одно довелося.

"Чотири шви. Рано глибока, але сухожилля цілі. Так що все нормально. Не виймайте кісточку авокадо новим вени керамічним ножем, бо вони правда дуже гострі", — сказала Інна.

Інна Мірошниченко показала травмовану руку. Фото: instagram.com/_inna_mi_

Однак відкладати свої справи через травму Мірошниченко все ж таки не стала. Зранку дружина шоумена вже вирушила на роботу, щоправда, не без допомоги свого чоловіка.

"Аби їхати в моніторинг, потрібна лише одна рука. Тому відрядження не скасовується. Вчора змогла навіть помити голову з однією рукою, піднятою до гори. Сьогодні одягав мене чоловік. І на роботу віз теж", — розповіла Інна.

Інна Мірошниченко після травми. Фото: instagram.com/_inna_mi_

Раніше Раміна Есхайкзай показалася у лікарні під крапельницею та розповіла, що з нею сталося. Також ми писали, що Анна Трінчер поскаржилася на проблеми зі здоров'ям під час відпочинку.