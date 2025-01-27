Ми в соцмережах:

Київ Одеса Харків Львів
en ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow Шоу-бізнес arrow Наклали чотири шви — дружина Мірошниченка потрапила до лікарні arrow

Наклали чотири шви — дружина Мірошниченка потрапила до лікарні

27 січня 2025 12:29
Марія Покровська - Редактор
Інна Мірошниченко потрапила до лікарні - фото
Інна Мірошниченко. Фото: instagram.com/_inna_mi_
Марія Покровська - Редактор

Дружина телеведучого Тімура Мірошниченка — Інна — потрапила до лікарні. Адвокатка та блогерка серйозно травмувалася.

Про те, що сталося дружина шоумена розповіла на своїй сторінці в Instagram

Читайте також:

Інна Мірошниченко отримала серйозну травму

У своєму блогу Інна вийшла на зв'язок із шанувальниками та розповіла, що серйозно порізала руку під час приготування вечері. Рана виявилася дуже глибокою, але на щастя, телеведучий зміг зупинити дружині кров, а сусід-хірург надав першу допомогу.

"Я завжди знала, що кулінарія до добра не доведе. Планувався салат. А тепер планується поїздка для накладання швів. Але виявилось, що мій чоловік вміє зупиняти кров. А сусід-хірург, на щастя, був вдома і зміг обробити рану. А ще виявилось, що від виду крові я таки втрачаю свідомість. Сама б так і стояла з тим ножем і авокадо, поки б не померла, напевно. Коротше, сиджу і плачу, відміняю всі свої виїзні тренування, які напланувала на місяць вперед", — розповіла Мірошниченко.

Інна Мірошниченко серйозно травмувалася - фото
Інна Мірошниченко серйозно травмувалася. Фото: instagram.com/_inna_mi_

Терміново подружжя вирушило до лікарні, де адвокатку оглянули лікарі. На щастя, сухожилля на руці залишили неушкоджені, однак накладати шви все одно довелося.

"Чотири шви. Рано глибока, але сухожилля цілі. Так що все нормально. Не виймайте кісточку авокадо новим вени керамічним ножем, бо вони правда дуже гострі", — сказала Інна.

Дружина Тімура Мірошниченка травмувала руку - фото
Інна Мірошниченко показала травмовану руку. Фото: instagram.com/_inna_mi_

Однак відкладати свої справи через травму Мірошниченко все ж таки не стала. Зранку дружина шоумена вже вирушила на роботу, щоправда, не без допомоги свого чоловіка.

"Аби їхати в моніторинг, потрібна лише одна рука. Тому відрядження не скасовується. Вчора змогла навіть помити голову з однією рукою, піднятою до гори. Сьогодні одягав мене чоловік. І на роботу віз теж", — розповіла Інна.

Інна Мірошниченка показалася після травми - фото
Інна Мірошниченко після травми. Фото: instagram.com/_inna_mi_

Раніше Раміна Есхайкзай показалася у лікарні під крапельницею та розповіла, що з нею сталося. Також ми писали, що Анна Трінчер поскаржилася на проблеми зі здоров'ям під час відпочинку.

українські зірки Тімур Мірошниченко Інна Мірошниченко травма лікарня

Всі новини

Архів
Всі Новини Статті Відео

12:23 В одесита вилучили цигарок на мільйон — вирок суду

12:05 Річниця звільнення табору Аушвіц — Зеленський прибув до Польщі

12:03 Служба в ЗСУ за контрактом — зарплати та гарантії у лютому

12:00 Vodafone перепише умови користування тарифами — що варто знати

11:59 Хотіли вбити раніше — донька Фаріон розповіла нові подробиці

Бійці ППО 3-ї ОШБр потребують допомоги — ціль 500 тис. грн - 80x80

Бійці ППО 3-ї ОШБр потребують допомоги — ціль 500 тис. грн

11:48 Втомлені та нескорені — Миколаївщина бореться з окупантом

11:40 У Києві чоловік вкрав телефон у дитини — як його покарав суд

11:27 Дві категорії українців — хто матиме найбільші ліміти на перекази

11:16 В Одесі діють відключення водопостачання — кого торкнеться

11:09 Є черги на кількох КПП — яка ситуація на кордоні вранці

12:23 В одесита вилучили цигарок на мільйон — вирок суду

12:05 Річниця звільнення табору Аушвіц — Зеленський прибув до Польщі

12:03 Служба в ЗСУ за контрактом — зарплати та гарантії у лютому

12:00 Vodafone перепише умови користування тарифами — що варто знати

11:59 Хотіли вбити раніше — донька Фаріон розповіла нові подробиці

Бійці ППО 3-ї ОШБр потребують допомоги — ціль 500 тис. грн - 80x80

Бійці ППО 3-ї ОШБр потребують допомоги — ціль 500 тис. грн

11:48 Втомлені та нескорені — Миколаївщина бореться з окупантом

11:40 У Києві чоловік вкрав телефон у дитини — як його покарав суд

11:27 Дві категорії українців — хто матиме найбільші ліміти на перекази

11:16 В Одесі діють відключення водопостачання — кого торкнеться

11:09 Є черги на кількох КПП — яка ситуація на кордоні вранці

06:40 Оновлені ціни на чормет — скільки коштує брухт в Україні

26 січня 2025

06:40 Нові ціни на золото — ломбарди підняли тарифи

25 січня 2025

06:49 Чи закінчить Трамп війну: чого хочуть США та на що згодна Україна

06:40 В Україні оновились ціни на латунь — скільки платять за брухт

24 січня 2025

06:40 Ціни на алюміній в Україні — як оновилась вартість брухту у січні

06:20 Пенсії за балами — все про нову систему та що буде з виплатами

23 січня 2025

06:40 Ціни на мідь в Україні — скільки дають за кольорові метали

06:20 Ціни на нерухомість в Україні — як зросла вартість оренди у 2025

22 січня 2025

06:40 Нові ціни на брухт у січні — скільки дають за чормет в Україні

21 січня 2025

07:40 Що зміниться в Україні за Трампа — зупинка війни та допомоги

Text

08:00 Указ Зеленського щодо змін у керівництві ЗСУ — ефір Ранок.LIVE

25 січня 2025
Text

22:30 Трамп вийшов із заявою у Лас-Вегасі — ефір Новини.LIVE

Text

00:00 Вироків для представників ТЦК майже немає, — Кравець

24 січня 2025
Text

19:17 Зеленському 47 — про що одесити хочуть поговорити з президентом

Text

17:50 Кабмін змінив відстрочки для студентів — ефір Вечір.LIVE

Text

13:35 Демченко розкритикував можливе зниження призовного віку

Text

13:00 Демченко висловився щодо суду над командиром 155-ї бригади

Text

13:00 Трамп може зустрітися з Путіним і готує угоду — ефір День.LIVE

Бійці ППО 3-ї ОШБр потребують допомоги — ціль 500 тис. грн - 80x80

Бійці ППО 3-ї ОШБр потребують допомоги — ціль 500 тис. грн

Text

11:02 Братчук повідомив, яка ситуація у Великій Новосілці на Донеччині

Text

09:45 У ДСНС Київщини повідомили про збільшення жертв нічної атаки

Популярні новини

Всі Новини Статті Відео

05:46 Які пільги можуть оформити жінки 60+ у 2025 році — список

16 січня 2025

14:27 Салат із буряка за рецептом із ресторану — дуже смачно та корисно

19 січня 2025

06:22 Що робити, якщо силоміць утримують в ТЦК — юристи дали поради

18 січня 2025

15:12 Тарифи для пенсіонерів — від якого оператора обрати у 2025 році

19 січня 2025

15:15 Вимоги до українців у Німеччині — чому можуть депортувати у 2025

15 січня 2025

20:00 Чотири черги мобілізації — хто піде служити першим

16 січня 2025

17:12 Ціни на яйця вже не ті, але є бюджетний варіант — де шукати

20 січня 2025

12:10 Яйця та ще 3 інгредієнти — салат за 2 хв, неможливо відірватися

23:23 Як у "Резерв+" дізнатися, чи перебуваєш ти в розшуку

16 січня 2025

09:17 Небажані дзвінки — на номери з якими цифрами не можна відповідати