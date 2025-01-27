Инна Мирошниченко попала в больницу — фото

Инна Мирошниченко. Фото: instagram.com/_inna_mi_

Жена телеведущего Тимура Мирошниченко — Инна — попала в больницу. Адвокат и блогер серьезно травмировалась.

О случившемся жена шоумена рассказала на своей странице в Instagram.

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В своем блоге Инна вышла на связь с поклонниками и рассказала, что серьезно порезала руку во время приготовления ужина. Рана оказалась очень глубокой, но, к счастью, телеведущий смог остановить жене кровь, а сосед-хирург оказал первую помощь.

"Я всегда знала, что кулинария до добра не доведет. Планировался салат. А теперь планируется поездка для наложения швов. Но оказалось, что мой муж умеет останавливать кровь. А сосед-хирург, к счастью, был дома и смог обработать рану. А еще оказалось, что от вида крови я таки теряю сознание. Сама бы так и стояла с тем ножом и авокадо, пока бы не умерла, наверное. Короче, сижу и плачу, отменяю все свои выездные тренировки, которые напланировала на месяц вперед", — рассказала Мирошниченко.

Инна Мирошниченко серьезно травмировалась. Фото: instagram.com/_inna_mi_

Срочно супруги отправились в больницу, где адвоката осмотрели врачи. К счастью, сухожилия на руке оставили неповрежденными, однако накладывать швы все равно пришлось.

"Четыре шва. Рана глубокая, но сухожилия целы. Так что все нормально. Не вынимайте косточку авокадо новым керамическим ножом, потому что они правда очень острые", — сказала Инна.

Инна Мирошниченко показала травмированную руку. Фото: instagram.com/_inna_mi_

Однако откладывать свои дела из-за травмы Мирошниченко все же не стала. С утра жена шоумена уже отправилась на работу, правда, не без помощи своего супруга.

"Чтобы ехать в мониторинг, нужна лишь одна рука. Поэтому командировка не отменяется. Вчера смогла даже помыть голову с одной рукой, поднятой вверх. Сегодня одевал меня муж. И на работу вез тоже", — рассказала Инна.

Инна Мирошниченко после травмы. Фото: instagram.com/_inna_mi_

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