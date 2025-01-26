Раміна Есхакзай потрапила до лікарні - фото

Раміна Есхакзай опинилася в лікарні під крапельницею
Журналістка Раміна Есхакзай поскаржилася шанувальникам на погане самопочуття та схвилювала їх кадрами під крапельницею. Інтерв'юерка розповіла, що з нею сталося.
На зв'язок із підписниками знаменитість вийшла в Instagram.
Раміна Есхакзай серйозно захворіла
Як поділилася з фанами журналістка, в неї піднялася висока температура, через що довелося робити крапельниці.
"Я роблю крапельниці, щоб знизити температуру. Сьогодні зранку була 39. Вже поспілкувалася з інфекціоністом і замінили мені антибіотик. Я сподіваюсь, що скоро вже одужаю", — розповіла Раміна.
Наразі інтерв'юерка перебуває у лікарні під наглядом лікарів. Після проведених процедур їй стало краще, тож Раміна навіть змогла показати підписникам свою палату.
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