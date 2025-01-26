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Раміна Есхакзай опинилася в лікарні під крапельницею

26 січня 2025 11:58
Марія Покровська - Редактор
Раміна Есхакзай потрапила до лікарні - фото
Раміна Есхакзай. Фото: instagram.com/raminalalala
Марія Покровська - Редактор

Журналістка Раміна Есхакзай поскаржилася шанувальникам на погане самопочуття та схвилювала їх кадрами під крапельницею. Інтерв'юерка розповіла, що з нею сталося.

На зв'язок із підписниками знаменитість вийшла в Instagram

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Як поділилася з фанами журналістка, в неї піднялася висока температура, через що довелося робити крапельниці.

Раміна Есхакзай потрапила до лікарні
Раміна опинилася під крапельницею. Фото: instagram.com/raminalalala

"Я роблю крапельниці, щоб знизити температуру. Сьогодні зранку була 39. Вже поспілкувалася з інфекціоністом і замінили мені антибіотик. Я сподіваюсь, що скоро вже одужаю", — розповіла Раміна.

Раміна показалася в лікарні
Раміна у лікарні. Фото: instagram.com/raminalalala

Наразі інтерв'юерка перебуває у лікарні під наглядом лікарів. Після проведених процедур їй стало краще, тож Раміна навіть змогла показати підписникам свою палату.

Нагадаємо, раніше Даша Кацуріна розповіла про серйозну травму маленького сина. Також ми писали, що Анна Трінчер потрапила під крапельницю на Балі.

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