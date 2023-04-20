"Нам ставили палиці у колеса": організатор концертів Сердючки про перенесені виступи у США

Концерт Вєрки Сердючки та бенду в київському метро. Фото: Instagram/v_serduchka

Цього тижня концертом у Маямі (США) мав розпочатися благодійний тур Вєрки Cердючки та бенду у Північній Америці. Втім, в останню мить стало відомо — виступів не буде. Композитор та співак Андрій Данилко пояснив, що не всі члени команди встигли вчасно оформити документи, необхідні для виїзду за кордон за новими правилами.

Також ситуацію прокоментували й організатори туру в США.

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Перенесення концертів

Через скандали з блогерами, коміками та режисерами, які, скориставшись дозволом Мінкульту на виїзд за кордон, не повернулись до України, міністерство розробило нові правила подачі заявок. Через це члени команди легендарної Вєрки не встигли оформити документи.

"Велика команда: візи, документи, складна логістика. Нам постійно намагалися вставити палиці в колеса: то закидували інформацію, що Андрій хворіє та не приїде, чи те, що Андрій Данилко не справжній. Авжеж, всі питання будуть вирішені найближчим часом. Так, нам знову доведеться зробити велику роботу", — заявив Ігор Голубчик, організатор туру Сердючки в Північній Америці.

Реакція шанувальників

Попередньо тур Північною Америкою перенесли на осінь цього року. Далеко не всі фанати Сердючки в захваті від таких новин.

А готелі і авіа білети прогорять і не будуть дійсні на нові дати! Це дуже зручно постійно зіркам скасовувати концерти, бо а-ля "хочемо виступити на рівні", але повірте для глядача вже б було краще не той рівень, чи коли згорають дві тисячі доларів за готель і переїзд на концерт

Це така неповага до глядача!

Як можна, так не відповідально! Спочатку документи впорядкуйте, а потім квитки продавайте. До осені можна 10 разів померти та воскреснути

Втім, деякі шанувальники навпаки, підтримали Данилка та команду і засудили українців за кордоном.

Прочитавши коментарі, стало шкода, що у мене таких проблем немає... Може, до нас, у Харків, поїдете, шановні коментатори? Ми маємо свій концерт!

Проїхали шість годин, щоби натанцюватися після вечері, а тут такі неочікувані новини. Але нічого, тепер є привід приїхати до Маямі в осені. Чекаємо з нетерпінням!

Погано читати коментарі незадоволених українців. Якщо забуваєте, то в Україні війна. Більше жодних аргументів не треба. Варто бути готовим до таких ситуацій, бо ми живемо в такій реальності, коли важко планувати завтрашній день. Артистам теж

Чекаємо вас у Чикаго! Білети здавати й не думали

Нагадаємо, раніше ми писали, що Вєрка Сердючка запалила на сцені в Іспанії з одіозним російським актором Олексієм Паніним. Також ми розповідали, як Данилко вперше почув прізвище диктатора Володимира Путіна.