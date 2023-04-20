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"Нам ставили палки в колеса": организатор концертов Сердючки о перенесенных выступлениях в США

20 апреля 2023 13:39
6390d463ee2cd-roman-semykin-1.jpg - Роман Семыкин
Роман Семыкин
Редактор
"Нам ставили палки в колеса": организатор концертов Сердючки о перенесенных выступлениях в США
Концерт Верки Сердючки и бэнда в киевском метро. Фото: Instagram/v_serduchka
6390d463ee2cd-roman-semykin-1.jpg - Роман Семыкин
Роман Семыкин
Редактор

На этой неделе концертом в Майами (США) должен был начаться благотворительный тур Верки Сердючки и бенда в Северной Америке. Впрочем, в последний момент стало известно — выступлений не будет. Композитор и певец Андрей Данилко объяснил, что не все члены команды успели своевременно оформить документы, необходимые для выезда за границу по новым правилам.

Также ситуацию прокомментировали и организаторы тура в США.

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Из-за скандалов с блогерами, комиками и режиссерами, которые, воспользовавшись разрешением Минкульта на выезд за границу, не вернулись в Украину, министерство разработало новые правила подачи заявок. Поэтому члены команды легендарной Верки не успели оформить документы.

"Большая команда: визы, документы, сложная логистика. Нам постоянно пытались вставить палки в колеса: то забрасывали информацию, что Андрей болеет и не приедет, или то, что Андрей Данилко не настоящий. Конечно, все вопросы будут решены в ближайшее время. Да, нам снова придется проделать большую работу", — заявил Игорь Голубчик, организатор тура Сердючки в Северной Америке.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Posted by Igor Golubchik (@golubchik)

Реакция поклонников

Предварительно тур по Северной Америке перенесли на осень этого года. Далеко не все фанаты Сердючки в восторге от подобных новостей.

  • А отели и авиа билеты прогорят и не будут действительны на новые даты! Это очень удобно постоянно звездам отменять концерты, потому что а-ля "хотим выступить на уровне", но поверьте для зрителя уже было бы лучше не тот уровень, или когда сгорают две тысячи долларов за гостиницу и переезд на концерт
  • Это такое неуважение к зрителю!
  • Как можно, так не ответственно! Сначала документы приведите в порядок, а затем билеты продавайте. К осени можно 10 раз умереть и воскреснуть

Впрочем, некоторые поклонники наоборот, поддержали Данилко и команду, и осудили украинцев за границей.

  • Прочитав комментарии, стало жаль, что у меня таких проблем нет... Может, к нам, в Харьков, поедете, уважаемые комментаторы? У нас есть свой концерт!
  • Проехали шесть часов, чтобы наплясаться после ужина, а тут такие неожиданные новости. Но ничего, теперь есть повод приехать в Майами осенью. Ждем с нетерпением!
  • Плохо читать комментарии недовольных украинцев. Если вы забываете, то в Украине война. Больше никаких аргументов не нужно. Следует быть готовым к таким ситуациям, потому что мы живем в такой реальности, когда трудно планировать завтрашний день. Артистам тоже
  • Ждем вас в Чикаго! Билеты сдавать и не думали

Напомним, ранее мы писали, что Верка Сердючка зажгла на сцене в Испании с одиозным российским актером Алексеем Паниным. Также мы рассказывали, как Данилко впервые услышал фамилию диктатора Владимира Путина.

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