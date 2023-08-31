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Наоми Кэмпбелл раскритиковали за сотрудничество с масс-маркет брендом одежды

31 августа 2023 12:08
6390d463ee2cd-roman-semykin-1.jpg - Роман Семыкин
Роман Семыкин
Редактор
Наоми Кэмпбелл раскритиковали за сотрудничество с масс-маркет брендом одежды
Супермодель Наоми Кэмпбелл. Фото: Instagram/naomi
6390d463ee2cd-roman-semykin-1.jpg - Роман Семыкин
Роман Семыкин
Редактор

На следующей неделе, 5 сентября, британская супермодель Наоми Кэмпбелл представит свою коллекцию с брендом PrettyLittleThing в рамках Недели моды в Нью-Йорке. Она сотрудничала с молодыми дизайнерами Виктором Анате и Эдвином Томпсоном, но столкнулась с хейтом со стороны поклонников и некоторых модных критиков.

Об этом сообщает издание Women's Wear Daily.

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Что не понравилось в коллаборации модели

Дело в том, что бренд PrettyLittleThing ориентирован на так называемую "быструю моду" и предлагает недорогую одежду для людей от 16 до 24 лет. В то же время модель всегда работала с люксовыми брендами и являлась лицом рекламных кампаний самых престижных домов моды мира.

Многие осуждают Кэмпбелл за поддержку тренда "быстрой моды" в то время, как индустрия сосредоточена на экологичности и минимизации отходов и пытается отойти от культуры одноразового использования. Все больше людей предпочитают качественные вещи, которые прослужат долго.

Кэмпбелл заявила, что она знала, что такая коллаборация столкнется с критикой.

"Как поклонница перемен, я подумала, что это будет хорошая идея. Я знаю, что это "скорая мода" и что людям это не слишком по душе. Я с ними не спорю. Но будучи создателем, я чувствовала, что это отличный способ добиться изменений в индустрии, добиться признания начинающих дизайнеров и увидеть их произведения на мировом подиуме", — подытожила Наоми.

53-летняя супермодель добавила, что для нее это возможность познакомиться с совсем другой аудиторией, о которой она раньше не знала, или думала, что не знает.

Напомним, ранее мы писали, что Наоми Кэмпбелл и "девушка Бонда" Ева Грин снялись в промо любимого дизайнера Кейт Миддлтон. Также мы рассказывали, что обложку Vogue с легендарными моделями захейтили в сети.

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