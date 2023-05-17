Возвращение Джонни Деппа и спецнаграда Дугласу: фото с Каннского кинофестиваля

Актер Джонни Депп с коллегами по фильму "Фаворитка" на Каннском международном кинофестивале. Фото: REUTERS/YARA NARDI

Во Франции прошла торжественная церемония открытия 76-го Каннского международного кинофестиваля. На красную дорожку в ярких образах вышли всемирно известные знаменитости. К некоторым из них, как, например, американскому актеру Джонни Деппу, было приковано особое внимание.

Новини.LIVE расскажет подробности открытия титулованного фестиваля и покажет яркие фото со звездами.

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Возвращение Джонни Деппа

Кинофестиваль в этом году открыла историческая драма "Фаворитка" режиссера Майвена Ле Беско. Она сыграла роль Жанны Дюбарри. Для Деппа это первый фильм после трехлетнего суда с экс-женой Эмбер Херд, после чего актера отменили во многих проектах. В ленте Джонни сыграл роль короля Людовика XV.

На красной дорожке Депп появился в классическом черном костюме и солнцезащитных очках, которые позже снял перед папарацци.

Актер Джонни Депп на Каннском международном кинофестивале. Фото: REUTERS/YARA NARDI

Актер Джонни Депп с коллегами по фильму "Фаворитка" на Каннском международном кинофестивале. Фото: REUTERS/YARA NARDI

Награда для Майкла Дугласа

Официальная церемония началась с вручения премии за вклад в кинематограф. Почетную "Золотую пальмовую ветвь" в этом году получил американский актер Майкл Дуглас, недавно отпраздновавший 50-летие карьеры. На красной дорожке его поддержали жена Кэтрин Зета-Джонс и дочь Кэрис.

Актер Майкл Дуглас с женой и дочерью на Каннском международном кинофестивале. Фото: REUTERS/SARAH MEYSSONNIER

Актер Майкл Дуглас на Каннском международном кинофестивале. Фото: REUTERS/SARAH MEYSSONNIER

Жюри фестиваля

Главой жюри стал двукратный обладатель "Золотой пальмовой ветви", шведский режиссер Рубен Эстлунд. Компанию ему в этом году составили Марьям Тузани, Бри Ларсон, Дэнни Меноше, Жулия Дюкурно, Рунгано Ниони, Пол Дано, Атик Рахими и Дамиан Сифрон.

Члены жюри Каннского международного кинофестиваля. Фото: REUTERS/SARAH MEYSSONNIER

Гости на красной дорожке

Актриса Ума Турман на Каннском международном кинофестивале. Фото: REUTERS/ERIC GAILLARD

Супермодель Наоми Кэмпбелл на Каннском международном кинофестивале. Фото: REUTERS/SARAH MEYSSONNIER

Актриса Хелен Миррен на Каннском международном кинофестивале. Фото: REUTERS/ERIC GAILLARD

Актриса Эль Феннинг на Каннском международном кинофестивале. Фото: REUTERS/SARAH MEYSSONNIER

Актриса Бри Ларсон на Каннском международном кинофестивале. Фото: REUTERS/ERIC GAILLARD

Актриса Катрин Денев на Каннском международном кинофестивале. Фото: REUTERS/ERIC GAILLARD

Актриса Фань Бинбин на Каннском международном кинофестивале. Фото: REUTERS/SARAH MEYSSONNIER

Супермодель Алессандра Амбросио на Каннском международном кинофестивале. Фото: REUTERS/ERIC GAILLARD

Напомним, ранее мы писали, что французская актриса Катрин Денев зачитала перевод стихотворения Леси Украинки "Надія" на Каннском международном кинофестивале. Также мы рассказывали, что сразу два украинских фильма стали лауреатами престижного кинофестиваля в США.