Возвращение Джонни Деппа и спецнаграда Дугласу: фото с Каннского кинофестиваля
Во Франции прошла торжественная церемония открытия 76-го Каннского международного кинофестиваля. На красную дорожку в ярких образах вышли всемирно известные знаменитости. К некоторым из них, как, например, американскому актеру Джонни Деппу, было приковано особое внимание.
Новини.LIVE расскажет подробности открытия титулованного фестиваля и покажет яркие фото со звездами.
Возвращение Джонни Деппа
Кинофестиваль в этом году открыла историческая драма "Фаворитка" режиссера Майвена Ле Беско. Она сыграла роль Жанны Дюбарри. Для Деппа это первый фильм после трехлетнего суда с экс-женой Эмбер Херд, после чего актера отменили во многих проектах. В ленте Джонни сыграл роль короля Людовика XV.
На красной дорожке Депп появился в классическом черном костюме и солнцезащитных очках, которые позже снял перед папарацци.
Награда для Майкла Дугласа
Официальная церемония началась с вручения премии за вклад в кинематограф. Почетную "Золотую пальмовую ветвь" в этом году получил американский актер Майкл Дуглас, недавно отпраздновавший 50-летие карьеры. На красной дорожке его поддержали жена Кэтрин Зета-Джонс и дочь Кэрис.
Жюри фестиваля
Главой жюри стал двукратный обладатель "Золотой пальмовой ветви", шведский режиссер Рубен Эстлунд. Компанию ему в этом году составили Марьям Тузани, Бри Ларсон, Дэнни Меноше, Жулия Дюкурно, Рунгано Ниони, Пол Дано, Атик Рахими и Дамиан Сифрон.
Гости на красной дорожке
Напомним, ранее мы писали, что французская актриса Катрин Денев зачитала перевод стихотворения Леси Украинки "Надія" на Каннском международном кинофестивале. Также мы рассказывали, что сразу два украинских фильма стали лауреатами престижного кинофестиваля в США.