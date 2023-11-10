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Наомі Кемпбелл оголилася в ексцентричній модній кампанії

10 листопада 2023 10:46
9a5ce70d-fece-4e21-72be-1b048283a200 - Валентина Фесенко
Наомі Кемпбелл оголилася в ексцентричній модній кампанії
Модель Наомі Кемпбелл. Фото: Alexander Wang
9a5ce70d-fece-4e21-72be-1b048283a200 - Валентина Фесенко

Модель Наомі Кемпбелл знялась у новому кампейні Alexander Wang. Зірка подіуму приміряла ексцентричний образ у модній фотосесії.

Знімками поділився бренд на своїй сторінці у соціальній мережі.

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На кадрах все тіло 53-річної Наомі Кемпбелл всипане срібними шипами, образ доповнили босоніжки на шпильці та сумка із заклепками. Як повідомляє бренд, нова колекція "досліджує і кидає виклик ідеї "трансформації" сильних, могутніх та альфа-жінок, яких уособлює Наомі".

 

Модель Наомі Кемпбелл. Фото: Alexander Wang
Модель Наомі Кемпбелл. Фото: Alexander Wang

 

Модель Наомі Кемпбелл. Фото: Alexander Wang
Модель Наомі Кемпбелл. Фото: Alexander Wang

 

Модель Наомі Кемпбелл. Фото: Alexander Wang
Модель Наомі Кемпбелл. Фото: Alexander Wang

 

Супермодель також поділилася фотографіями у своєму акаунті і написала, що "ніщо не може зрівнятися з радикальним та перетворюючим підходом останньої колекції Алекса Ванга".

Нагадаємо, акторка Анджеліна Джолі приміряла яскравий образ на обкладинка журналу Vogue. Зірка позувала для Анни Лейбовіц та дала інтерв'ю про особисте.

Раніше син князя Альбера Александр Грімальді-Косте вперше розповів про сімейне життя в інтерв’ю грудневому випуску Tatler.

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